Фирма просит пересмотреть решение суда по спору с ИКЕА. Онлайн

klincity.ru

10:50 12/10/2016

РАПСИ провело текстовую трансляцию из арбитража Московской области, где рассматривалось заявление компании «Рукон» Константина Пономарева о пересмотре решения суда в связи с явкой с повинной бывшего топ-менеджера ИКЕА в России Йоакима Виртанена, который признался в оговоре в суде свидетеля по делу Браудера в пользу ИКЕА по делу об аренде генераторов в 2006–2010 годах.

11:32 В удовлетворении заявления отказано. Более подробная информация будет опубликована позднее.

11:30 Суд удалился на рассмотрение заявления истца.

11:29 Адвокат истца заявил, что "компания "Рукон" никакие свои требования не урегулировала, а ИКЕА урегулировала все требования, что подтверждено судами всех инстанций".

11:23 Судья сообщил о переходе в стадию прений. Адвокат истца напомнил, что суд кассационной инстанции не устанавливает обстоятельства, в том числе обстоятельства ничтожности. Он отметил, что допрос свидетеля является правом стороны.

11:17 Адвокат истца объясняет потребность в вызове свидетеля Виртанена для целей представления доказательства. Представители ИКЕА категорически возражают в удовлетворении этого требования. Они ссылаются на кассационную инстанцию, которая при рассмотрении этого дела отклонила показания бывшего топ-менеджера шведской фирмы.

11:14 Судья приобщил к материалам дела объяснения, представленные адвокатом истца.

11:09 Адвокат ответчика говорит о ложности показаний Виртанена, потому что он представил три разные версии, которые между собой не сочетаются.

11:07 Суд просит ответчика высказаться по заявленному ходатайству. По мнению юриста ИКЕА Шевченко, новые доказательства не является существенным.

11:05 К рассмотрению заявленного истцом ходатайства суд вернётся в ходе заседания.

11:03 Корреспондент РАПСИ сообщает, что рядом со ним стоит Виртанен, но допрашивать его не собираются.

11:00 Поясняем. В статье 311 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ говорится, что вновь открывшимися обстоятельствами являются, в частности, существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю.

Кроме того, такими обстоятельствами могут являться установленные вступившим в законную силу приговором суда фальсификация доказательства или заведомо ложные показания свидетеля, которые повлекли за собой принятие незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу.

10:58 Истец ссылается на вновь открывшиеся обстоятельства (их два) – в частности, на показания Виртанена. Судья спрашивает, почему он считает что это вновь открывшиеся обстоятельства?

10:56 Адвокат "Рукона" заявил ходатайство о допросе Виртанена.

10:55 На заседании суда присутствует бывший топ-менеджер ИКЕА в России Йоаким Виртанен.

10:52 Свидетеля от "Рукон" (судья – "тот самый?") не хотели пускать, но все же пустили. Показал вид на жительство вместо паспорта. Анонимные представители оказались представителями ИКЕА, которые знакомы с делом.

10:50 От ИКЕА три представителя, от компании "Рукон" – один, трое слушателей – не представляются.

10:45 Доброе утро, читатели РАПСИ! Мы начинаем онлайн из Арбитражного суда Московской области, где рассматривается заявление компании «Рукон» Константина Пономарева о пересмотре решения суда в связи с явкой с повинной бывшего топ-менеджера ИКЕА в России Йоакима Виртанена, который признался в оговоре в суде свидетеля по делу Браудера в пользу ИКЕА по делу об аренде генераторов в 2006–2010 годах. Не забывайте обновлять страницу! Начинаем.



Ранее в своей явке с повинной бывший главный менеджер ИКЕА указал, что в данном арбитражном деле им были даны заведомо ложные показания о якобы поддельности его подписей на документах, подтверждающих аренду генераторов в 2009–2010 годах и многомиллиардную задолженность ИКЕА за них. Виртанен признал подлинность всех спорных документов и указал на юристов ИКЕА в России, как организаторов совершенного им преступления.

