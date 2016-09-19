Инвентаризация Мираф-банка выявила недостачу в 288 млн руб

16:49 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выявило недостача в размере 288 миллионов рублей в АО «Мираф-Банк», говорится в сообщении агентства.

Наибольшие суммы недостачи связаны с отсутствием на дату проведения инвентаризации ценных бумаг, отмечает АСВ.

Арбитражный суд Омской области в феврале удовлетворил заявление Центробанка России о признании несостоятельным (банкротом) АО «Мираф-Банк». Конкурсным управляющим банка назначено Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Регулятор 21 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Мираф-Банка. Мираф-Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 января 2016 года он занимал 358-е место в банковской системе РФ.

Раннее Центробанк (ЦБ) сообщил, что направил информацию о деятельности руководства АО «Мираф-Банк», имеющую признаки уголовно наказуемого деяния, в Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений. Руководство банка скрывало от надзорного органа установленные законодательством РФ основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций, что является признаком уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 172.1 Уголовного кодекса России, отметил регулятор.

