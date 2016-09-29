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Арбитражная практика

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Апелляция "Траста" по иску на 3,3 млрд руб отклонена

Контекст
Теги: Девятый арбитражный апелляционный суд, Траст, Москва, Россия
09:58 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу банка "Траст" на определение об оставлении без рассмотрения иска о взыскании 3,3 миллиарда рублей с австрийского Bank Winter & Co. AG и кипрской компании Вlack coast development and management LTD, сообщили РАПСИ в суде.

Арбитражный суд Москвы 4 марта оставил исковое заявление "Траста" без рассмотрения. Тем самым суд удовлетворил ходатайство австрийского Bank Winter & Co. Первая инстанция отметила, что в договоре управления, а также в договоре займа "содержатся пророгационные соглашения о передаче всех споров из договоров (включая споры об их действительности) в иностранные суды". На основании этого иск был оставлен без рассмотрения.

Всего банк за первое полугодие 2015 года подал более 20 исков к компаниям, зарегистрированным в офшорных юрисдикциях. Требования по искам составляют в сумме более 32 миллиардов рублей и 94 миллионов долларов. Деловые СМИ сообщали, что часть из этих компаний связана с бывшими собственниками "Траста".

ЦБ РФ в конце декабря 2014 года принял решение санировать "Траст", входящий в топ-30 российских банков, при помощи Агентства по страхованию вкладов (АСВ), санатором выбран банк "Открытие", входящий в "Открытие Холдинг".

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Апелляция "Траста" по иску на 3,3 млрд руб отклонена

09:58 29/09/2016 Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу банка "Траст" на определение об оставлении без рассмотрения иска о взыскании 3,3 миллиарда рублей с австрийского Bank Winter & Co. AG и кипрской компании Вlack coast development and management LTD, сообщили РАПСИ в суде.
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