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Арбитражная практика

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Суд 24 октября рассмотрит дело о несостоятельности московского банка из топ-100

Контекст
Теги: Банкротство, Центральный банк РФ (Банк России), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
11:26 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 24 октября рассмотрение обоснованности заявления Центробанка (ЦБ) России о признании несостоятельным (банкротом) АКБ "Финансово-промышленный банк" (Финпромбанк), который по величине активов занимал 94-ое место в банковской системе РФ, говорится в определении суда.

Регулятор 19 сентября отозвал у банка лицензию. Решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций было принято ЦБ в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, Финпромбанк несвоевременно исполнял обязательства перед кредиторами, сообщил регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов.

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Суд 24 октября рассмотрит дело о несостоятельности московского банка из топ-100

11:26 04/10/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 24 октября рассмотрение обоснованности заявления Центробанка (ЦБ) России о признании несостоятельным (банкротом) АКБ "Финансово-промышленный банк" (Финпромбанк), который по величине активов занимал 94-ое место в банковской системе РФ, говорится в определении суда.
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