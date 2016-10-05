Суд не стал рассматривать иск Ощадбанка к фирме из Крыма на 3,3 млрд руб

09:03 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Двадцать первый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение суда об оставлении без рассмотрения иска ПАО «Государственный ощадный банк Украины» (Ощадбанк) о взыскании 3,3 миллиарда рублей с ООО «Юпитер Солар», которое занимается выработкой солнечной энергии в Крыму и принадлежат австрийской Black Sea Renewable Energies GmbH, говорится в постановлении суда.

Банк обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Республики Крым от 28 марта. Заявление было оставлено без рассмотрения в связи с тем, что не предоставлены документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления от имени ПАО «Государственный ощадный банк Украины».

Кроме того, в августе-сентябре апелляция подтвердила законность определений суда об оставлении без рассмотрения четырех аналогичных исков Ощадбанка о взыскании более 10 миллиарда рублей с энергокомпаний.

Республиканский арбитраж 16 июня по заявлениям Сбербанка России ввел наблюдение в отношении компаний «Дельта Солар», «Омао Солар», «Осприй Солар» и «Оул Солар», зарегистрированных в Симферополе по одному адресу.

Ощадбанк 26 августа сообщил, что подал исковое заявление к Российской Федерации о взыскании компенсации в размере более 1 миллиарда долларов.

Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса, так и проценты, которые будут начислены до принятия Трибуналом окончательного решения и до фактического получения компенсации по коммерческому курсу, определенному Трибуналом. Пресс-служба банка отметила, что «суд принял решение, что исковое заявление будет рассматриваться по ускоренному временному графику до окончательного слушания, которое в настоящее время запланировано на конец марта 2017 года».

Ощадбанк, который является одним из крупнейших украинских банков, в январе сообщил об арбитражном разбирательстве против Российской Федерации с целью экономической защиты и восстановления своих потерянных в Крыму инвестиций.