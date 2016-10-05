Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
05/10/2016 12:27
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Суд не стал рассматривать иск Ощадбанка к фирме из Крыма на 3,3 млрд руб

Контекст
Теги: Ощадбанк, Двадцать первый арбитражный апелляционный суд, Крым, Россия
09:03 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Двадцать первый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение суда об оставлении без рассмотрения иска ПАО «Государственный ощадный банк Украины» (Ощадбанк) о взыскании 3,3 миллиарда рублей с ООО «Юпитер Солар», которое занимается выработкой солнечной энергии в Крыму и принадлежат австрийской Black Sea Renewable Energies GmbH, говорится в постановлении суда.

Банк обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Республики Крым от 28 марта. Заявление было оставлено без рассмотрения в связи с тем, что не предоставлены документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления от имени ПАО «Государственный ощадный банк Украины».

Кроме того, в августе-сентябре апелляция подтвердила законность определений суда об оставлении без рассмотрения четырех аналогичных исков Ощадбанка о взыскании более 10 миллиарда рублей с энергокомпаний.

Республиканский арбитраж 16 июня по заявлениям Сбербанка России ввел наблюдение в отношении компаний «Дельта Солар», «Омао Солар», «Осприй Солар» и «Оул Солар», зарегистрированных в Симферополе по одному адресу.

Ощадбанк 26 августа сообщил, что подал исковое заявление к Российской Федерации о взыскании компенсации в размере более 1 миллиарда долларов.

Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса, так и проценты, которые будут начислены до принятия Трибуналом окончательного решения и до фактического получения компенсации по коммерческому курсу, определенному Трибуналом. Пресс-служба банка отметила, что «суд принял решение, что исковое заявление будет рассматриваться по ускоренному временному графику до окончательного слушания, которое в настоящее время запланировано на конец марта 2017 года».

Ощадбанк, который является одним из крупнейших украинских банков, в январе сообщил об арбитражном разбирательстве против Российской Федерации с целью экономической защиты и восстановления своих потерянных в Крыму инвестиций.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд не стал рассматривать иск Ощадбанка к фирме из Крыма на 3,3 млрд руб

09:03 05/10/2016 Двадцать первый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение суда об оставлении без рассмотрения иска ПАО «Государственный ощадный банк Украины» (Ощадбанк) о взыскании 3,3 миллиарда рублей с ООО «Юпитер Солар», которое занимается выработкой солнечной энергии в Крыму и принадлежат австрийской Black Sea Renewable Energies GmbH, говорится в постановлении суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Фигуранты "болотного дела" рассчитывают на компенсацию за нарушение прав

12:20 05/10/2016 Адвокаты фигурантов "болотного дела" Артема Савелова и Ильи Гущина заявили о намерении добиться компенсации за неправомерный суд в отношении их подзащитных, сообщила РАПСИ адвокат Мария Куракина.

Суд признал законным продление ареста студентки, пытавшейся сбежать в ИГ

11:10 05/10/2016 Московский окружной военный суд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщили РАПСИ в суде.

Суд продлил срок ареста обвиняемому по "делу рейдеров" на Гоголевском бульваре

09:17 05/10/2016 Московский городской суд продлил до 20 декабря срок содержания под стражей юриста Дмитрия Лысаковского, обвиняемого в попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе суда.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Фотолента: Допрос Савченко в Донецком городском суде Ростовской области
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера