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Арбитражная практика

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Арбитраж продлил на четыре месяца срок реализации имущества депутата Михеева

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Волгоградской области, Олег Михеев, Волгоградская область, Россия
09:30 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Волгоградской области продлил на четыре месяца срок реализации имущества депутата-банкрота Олега Михеева, общий долг которого составляет 9,5 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Арбитраж обязал финансового управляющего имуществом должника Алексея Каменского представить отчет о результатах реализации имущества Михеева с приложением копий документов, подтверждающих продажу его имущества и погашение требований кредиторов.

Кроме того, 19 октября суд рассмотрит заявление ПАО "Промсвязьбанк" об отстранении Каменского от исполнения обязанностей финансового управляющего.

В августе суд отклонил аналогичное заявление АО КБ "Москоммерцбанк" и АО "Казкоммерсцбанк" об отстранении Каменского.

Банки обратили внимание суда на неисполнение Каменским обязанностей по составлению заключения о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Также управляющий, по информации заявителей, не исполнил обязанности по обязательной публикации на ЕФРСБ сведений о наличии или отсутствии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства.

Ранее суд разрешил Михееву получать из конкурсной массы ежемесячно 53,2 тысячи рублей, необходимые для содержания семьи, проживания и питания. Заявление удовлетворено частично, так как должник просил выделять ему ежемесячно из конкурсной массы 179,7 тысячи рублей, что составляет половину его заработной платы.

Должник сообщил, что у него на иждивении находятся мать (инвалид второй группы), а также несовершеннолетние дочь и сын. Дочь посещает детский сад (ежемесячная стоимость которого составляет 2,8 тысячи рублей), сын обучается в высшем учебном заведении (ежемесячные выплаты составляют 86 тысяч рублей из расчета 260 тысяч рублей в триместр). Также необходимы денежные средства на проживание и питание, говорится в заявлении.

В целях осуществления профессиональной деятельности Михеева, являющегося депутатом Госдумы РФ, ему необходимо 6 тысяч рублей для следования к месту работы в Москву и обратно в Волгоград.

Однако арбитражный суд посчитал, что 53,2 тысячи рублей будет достаточно для проживания должника и находящихся на его иждивении лиц, а также обучения несовершеннолетних детей. «Необходимость и разумность иных затрат должником не доказана», - отметил суд.

Волгоградский арбитраж 2 декабря 2015 года признал несостоятельным (банкротом) Михеева. Суд ввел в отношении имущества должника процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев.

Представитель депутата в суде сообщила, что Михеев признает долг перед компанией «Зарина» (заявитель по делу о банкротстве) в размере 175 миллионов рублей. В ходе одного из заседаний юристы должника просили применить по данному делу процедуру реализации имущества, минуя процедуру реструктуризации долга.

Суд в декабре 2015 года удовлетворил заявление Промсвязьбанка о признании банкротом Татьяны Михеевой, которая является женой Олега Михеева. Ранее супруга депутата выступила поручителем по кредиту, который не был возвращен банку.

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Арбитраж продлил на четыре месяца срок реализации имущества депутата Михеева

09:30 05/10/2016 Арбитражный суд Волгоградской области продлил на четыре месяца срок реализации имущества депутата-банкрота Олега Михеева, общий долг которого составляет 9,5 миллиарда рублей, говорится в определении суда.
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