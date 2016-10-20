Суд 10 ноября рассмотрит дело о банкротстве завода "Красные Баррикады"

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19:35 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Астраханской области назначил на 10 ноября рассмотрение заявления ООО "НПФ "ГТ Инспект" о признании банкротом ОАО "Судостроительный завод "Красные Баррикады", говорится в определении суда.

Арбитраж 11 октября отказал ООО "Дорожник" во введении наблюдения в отношении завода. Производство по делу было прекращено в связи с погашением задолженности перед ООО, которая составляла 12,2 миллиона рублей. Также суд 19 мая прекратил производство по заявлению ООО "ТД Энергомера-Юг" о признании банкротом завода в связи с заключением мирового соглашения между сторонами.

Завод, основанный в 1898 году, в настоящее время является крупнейшим судостроительным предприятием в Астраханской области.

Предприятие специализируется на строительстве крановых судов различной грузоподъемности, самоподъемных плавучих буровых установок, опорных блоков и верхних строений стационарных буровых платформ, судов снабжения и транспортных судов различного типа и назначения.