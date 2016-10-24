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Арбитражная практика

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Суд подтвердил отказ в иске миноритария банка "Советский" к "Татфондбанку"

Контекст
Теги: Татфондбанк, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, Санкт-Петербург, Россия
20:57 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт - РАПСИ. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске миноритарного акционера АО «Банк «Советский» Кирилла Ласкина о признании недействительной сделки между ПАО «Татфондбанк» и ПАО АКБ «Российский капитал» по купле-продаже акций банка «Советский», говорится в материалах суда.

Апелляционная инстанция оставила без изменения решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 1 июля, когда акционеру было отказано в удовлетворении иска.

В сообщении «Татфондбанка» говорится, что законность сделки по приобретению ПАО «Татфондбанк» 99,999% акций АО Банк «Советский» подтверждена судами двух инстанций. «Очередная попытка оспорить права нового собственника Банка «Советский» окончилась неудачей», - отмечается в сообщении.

В октябре «Татфондбанк» сообщил, что обжалует в апелляционной инстанции решение Арбитража Санкт-Петербурга о взыскании с него более 15,1 миллиарда рублей в пользу АО «Банк «Советский».

Ранее суд по иску бывшего бенефициара банка «Советский» Александра Теплякова взыскал с «Татфондбанка» в пользу «Советского» 14,8 миллиарда рублей долга и 393,9 миллиона рублей процентов за пользование денежными средствами. Признаны недействительными взаимосвязанные сделки по предоставлению межбанковского кредита, заключенного между банком «Советский» (кредитор) и «Татфондбанком» (заемщик). Также суд решил применить последствия недействительности сделки по предоставлению кредита в размере 14,8 миллиарда рублей.

По информации «Татфондбанка», иск о признании сделки недействительной был подан бывшими акционерами банка «Советский», которые после проведения процедуры санации сохранили за собой незначительную долю в уставном капитале банка (в размере 1 рубля от уставного капитала). «ПАО «Татфондбанк» владеет 99,99999% акций банка «Советский» и является заинтересованной стороной по одобрению сделок. Механизм всех необходимых корпоративных процедур для проведения требуемых одобрений запущен в соответствующие законодательству сроки», - говорится в сообщении банка.

«Заключенная между ПАО «Татфондбанк» и АО Банк «Советский» сделка на рынке межбанковского кредитования соответствует всем требованиям действующего законодательства, она проведена на полностью рыночных условиях и исключает возникновение каких-либо убытков на стороне АО Банк «Советский» и убытков акционерам Татфондбанка», - отметил банк. В сообщении говорится, что «рисков ликвидности в рамках данного иска «Татфондбанк» и его дочерний банк «Советский» не несут, так как средства в любом случае остаются в рамках группы».

«Возникновение данного иска – следствие попыток бывших акционеров АО Банк «Советский», доведших кредитную организацию до санационного состояния, помешать банку-санатору реализовывать мероприятия согласно плану оздоровления кредитной организации и проводить планомерную работу по выявлению злоупотреблений бывшими собственниками», - заявил «Татфондбанк».

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Суд подтвердил отказ в иске миноритария банка "Советский" к "Татфондбанку"

20:57 24/10/2016 Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске миноритарного акционера АО «Банк «Советский» Кирилла Ласкина о признании недействительной сделки между ПАО «Татфондбанк» и ПАО АКБ «Российский капитал» по купле-продаже акций банка «Советский», говорится в материалах суда.
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