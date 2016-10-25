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Арбитражная практика

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Заявление о банкротстве Ейского морского порта рассмотрят 15 ноября

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Красноярского края, Красноярский край, Россия
14:10 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 15 ноября рассмотрение заявления компании "Атланта трейдинг Ко." о признании банкротом ОАО "Ейский морской порт", сообщили РАПСИ в суде.

Ранее заявление было оставлено без движения, однако "Атланта трейдинг Ко." устранила обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы 30 марта удовлетворил иск банка "Финансовая корпорация Открытие" о взыскании с порта 8,2 миллиона долларов. Также суд удовлетворил требование банка и в счет погашения задолженности принял решение об обращении взыскания на заложенное по кредиту имущество, а именно на долю участия порта в уставном капитале ООО "Директория — морской порт" в размере 49 процентов. Суд установил начальную стоимость реализации имущества — 217,2 миллиона рублей.

В производстве суда находятся еще иски банка к "Ейскому морскому порту", в частности, об обращении взыскания на имущество. Также в октябре 2015 года суд удовлетворил иск банка об обращении взыскания на акции "Ейского морского порта" в размере 25 процентов от уставного капитала, принадлежащих ООО "Пайнер Логистик" и ООО "Апекс Инвест". Суд обязал обратить взыскание на акции в счет погашения задолженности перед банком по двум кредитам на 5,3 миллиона долларов и 14 миллионов долларов.

ОАО "Ейский морской порт" — одна из ведущих стивидорных компаний в Азово-Черноморском бассейне. Порт основан в 1848 году и расположен в юго-восточной части Таганрогского залива Азовского моря у основания Ейской косы.

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Заявление о банкротстве Ейского морского порта рассмотрят 15 ноября

14:10 25/10/2016 Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 15 ноября рассмотрение заявления компании "Атланта трейдинг Ко." о признании банкротом ОАО "Ейский морской порт", сообщили РАПСИ в суде.
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