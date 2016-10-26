ФАС РФ законно отказала в регистрации завышенных цен на лекарства — суд

19:27 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность отказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ в согласовании предельных отпускных цен лекарственных препаратов «Ципрофлоксацин» и «Метронидазол» производства «Эльфа Лабораториз» (Индия), говорится в сообщении ведомства.

Кассационная инстанция отклонила жалобу АО «НПЦ «Эльфа», оставив без изменения решение Арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

По информации антимонопольной службы, «причиной отказа ФАС России послужило необоснованное превышение заявленных на государственную регистрацию цен над ранее зарегистрированными ценами для препарата «Ципрофлоксацин» (более чем в 3 раза) и препарата «Метронидазол» (более чем в 4 раза) при увеличении количества флаконов лекарственного препарата в упаковке».

«Сложность этого судебного процесса состояла в том, что он был первым и для ФАС России, и для арбитражных судов с момента передачи антимонопольной службе функции государственного регулирования цен на лекарственные препараты. Заявитель не согласился с доводами антимонопольного органа, однако суды трех инстанций подтвердили законность действий ФАС России по предотвращению необоснованного роста цен на лекарства», — отметил заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Максим Дегтярёв.