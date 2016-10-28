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Арбитражная практика

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Арбитраж Москвы прекратил спор бизнесмена Антонова к Литве на 40 млрд руб

Контекст
Теги: Защита чести, достоинства и деловой репутации, Взыскание задолженности, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
12:08 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению бизнесмена Владимира Антонова, обвиняемого в Литве в хищениях имущества в крупных размерах, о взыскании около 40 миллиардов рублей компенсации с Литовской Республики, сообщил РАПСИ представитель заявителя.

На одном из заседаний по делу ответчик заявил ходатайство об оставлении заявления без рассмотрения или о прекращении производства по делу.

Заявитель требовал взыскать компенсацию за нанесенный вред деловой репутации в размере около 19,9 миллиарда рублей, имущественный вред в размере 20 миллиардов рублей, а также признать несоответствующими действительности сведения, распространенные президентом Литовской Республики и размещенные электронными СМИ.

Как стало известно ранее, Антонов выехал за пределы Великобритании после решения об экстрадиции, опасаясь за свою жизнь.

Бывшие акционеры литовского национализированного банка Snoras Антонов и его партнер Раймондас Баранаускас были задержаны 24 ноября 2011 года в Великобритании по выданному Литвой европейскому ордеру на арест. Прокуратура Литвы, объявившая Антонова в европейский розыск, намерена допросить его и Баранаускаса по делу о хищении из банка Snoras имущества в крупных размерах на сумму порядка 565 миллионов евро, подделке документов и ведении поддельного бухгалтерского учета.

Ранее суд в Лондоне постановил освободить бизнесменов под залог. Представлявшая в суде интересы литовской стороны сотрудница британской прокуратуры Натали Соули указала, что если вина во вменяемых подозреваемым преступлениях будет доказана, в Литве им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Арбитраж Москвы прекратил спор бизнесмена Антонова к Литве на 40 млрд руб

12:08 28/10/2016 Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению бизнесмена Владимира Антонова, обвиняемого в Литве в хищениях имущества в крупных размерах, о взыскании около 40 миллиардов рублей компенсации с Литовской Республики, сообщил РАПСИ представитель заявителя.
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