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Арбитражная практика

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Суд удовлетворил иск директора "Уральских пельменей" о незаконности увольнения

Контекст
Теги: Трудовое право, Арбитражный суд Свердловской области, Свердловская область, Россия
13:53 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил еще одно заявление директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского, касающееся незаконности его отстранения, говорится в материалах суда.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 23 июня состоялось общее собрание участников ООО, которое подтвердило некоторые решения собрания коллектива от 14 октября 2015 года. Также были прекращены полномочия Нетиевского на должности директора и принято решение о назначении на эту должность Сергея Исаева.

Поскольку, как указал Нетиевский в заявлении, решения первоначального собрания от 14 октября 2015 года являются ничтожными, что было установлено решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 июля, то решения общего собрания ООО от 23 июня являются также ничтожными.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 19 октября подтвердил решение первой инстанции о признании недействительным протокола общего собрания участников ООО "ТО "Уральские пельмени" об отстранении генерального директора коллектива Нетиевского. материалах суда.

Тем самым апелляция отклонила жалобу ООО на решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 июля. Суд первой инстанции удовлетворен иск Нетиевского о признании ничтожными решения общего собрания участников ООО, состоявшегося 14 октября 2015 года, и протокола собрания. Суд указал, что Нетиевский о дате, месте, времени и повестке дня оспариваемого собрания своевременно извещен не был. Кроме того, протокол спорного собрания он не получал в связи с тем, что он в адрес истца не направлялся.

Генеральный директор компании "Уральские пельмени продакшн" Алексей Лютиков ранее сообщил, что решение о смене директора было простым управленческим ходом, который повысит эффективность работы ООО. Новым гендиректором творческого объединения в октябре 2015 года стал Сергей Исаев. Согласно учредительным документам право голоса имеют все члены команды, в той или иной степени владеющие долей в ТО "Уральские пельмени".

В производстве Арбитражного суда Москвы находится на рассмотрении иск ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" к ООО "Фест Хэнд Медиа" о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак "Уральские пельмени". В ходе одного из заседаний представитель ответчика заявил, что хочет заключить мировое соглашение по делу с истцом. Представитель истца же сказал, что этот вопрос ему необходимо обсудить с руководством компании.

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Суд удовлетворил иск директора "Уральских пельменей" о незаконности увольнения

13:53 28/10/2016 Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил еще одно заявление директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского, касающееся незаконности его отстранения, говорится в материалах суда.
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Суд удовлетворил иск директора "Уральских пельменей" о незаконности увольнения

13:53 28/10/2016 Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил еще одно заявление директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского, касающееся незаконности его отстранения, говорится в материалах суда.

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