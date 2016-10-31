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Арбитражная практика

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ФК "Ростов" выплатит банку 24 млн руб - арбитраж

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд Ростовской области, ФК "Ростов", Ростовская область, Россия
09:43 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. ООО «Футбольный клуб «Ростов» обязуется в срок до 26 апреля 2017 года уплатить ООО «Земельный коммерческий банк» задолженность по кредитному договору в размере 24,07 миллиона рублей, говорится в тексте мирового соглашения, утвержденного Арбитражным судом Ростовской области.

Клуб обязуется уплатить банку сумму задолженности по основному долгу в размере 20 миллионов рублей, проценты за пользование кредитными средствами в размере 782,4 тысячи рублей, долг по пеням за несвоевременную уплату процентов в размере 590,8 тысячи рублей и сумму задолженности по пеням за несвоевременную уплату основного долга в размере 2,7 миллиона рублей.

Суд в мае прекратил производство по заявлению ООО «Агрофест-Дон» о признании ФК «Ростов» банкротом. Ранее компания «Агрофест-Дон» подала в суд ходатайство об отказе от заявления о банкротстве клуба.

В заявлении «Агрофест-Дон» ссылалась на долг футбольного клуба перед ней в размере 44 миллионов рублей и просила утвердить временным управляющим ФК Елену Клинк из саморегулируемой организации «Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

В 2015 году суд утвердил несколько мировых соглашений компании «Агрофест-Дон» с ФК «Ростов», которая ранее являлась спонсором клуба. Соглашения предусматривали погашение клубом долга перед заявителем в размере нескольких десятков миллионов рублей до 1 декабря 2015 года.

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ФК "Ростов" выплатит банку 24 млн руб - арбитраж

09:43 31/10/2016 ООО «Футбольный клуб «Ростов» обязуется в срок до 26 апреля 2017 года уплатить ООО «Земельный коммерческий банк» задолженность по кредитному договору в размере 24,07 миллиона рублей, говорится в тексте мирового соглашения, утвержденного Арбитражным судом Ростовской области.
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