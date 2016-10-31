"Билла" оштрафована Россельхознадзором на 110 тыс руб за нарушения

wikimapia.org

15:43 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. Управление Россельхознадзора оштрафовало ритейлера "Билла" на 110 тысяч рублей за ненадлежащие условия хранения продукции и нарушение требований законодательства в сфере фитосанитарии в магазине в подмосковных Химках, говорится в сообщении ведомства.

"Установлены факты нарушений температурного режима — в холодильниках торгового зала и помещениях, предназначенных для хранения пищевой продукции (сыры в ассортименте, мясо цыплят бройлеров охлажденное, полуфабрикаты из мяса птицы охлажденные). Не соблюдаются условия хранения — фактическая температура превышает установленную производителем, отсутствуют приборы для ее измерения...", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным службы, в магазине замороженная пищевая продукция хранилась в коробках вплотную к стенам, не обеспечивая необходимую циркуляцию воздуха. Одновременно с этим, отмечает служба, выявлены нарушения правил хранения и реализации подкарантинной продукции. Все это свидетельствует о нарушениях техрегламента Таможенного союза, резюмирует ведомство.

"ООО "Билла" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на сумму 100 тысяч рублей. За нарушение требований законодательства в сфере фитосанитарии и карантина растений юридическое лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.3 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 10 тысяч рублей", - сообщает Россельхознадзор, добавляя, что проверки сети ООО "Билла" продолжаются.

