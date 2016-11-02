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Арбитражная практика

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Подтверждено решение украинского суда о взыскании с "Когалымавиа" 60 тыс евро

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Когалымавиа, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
15:38 02/11/2016

МОСКВА, 2 ноя — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы признал и привел в исполнение решения Хозяйственного суда Киевской области о взыскании с авиакомпании «Когалымавиа» 60 тысяч евро в пользу Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, говорится в материалах дела.

«Учитывая, что судом не установлено оснований отказа в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, заявление взыскателя подлежит удовлетворению», — говорится в определении арбитража Москвы.

Подробности спора в материалах арбитража Москвы не указываются.

В производстве арбитража есть заявления Федеральной налоговой службы РФ о признании банкротом авиакомпании «Когалымавиа». Росавиация с 15 марта ограничила сертификат эксплуатанта «Когалымавиа». Данное решение, как сообщало ведомство, было принято на основании требований воздушного законодательства и заключений актов инспекционных проверок, установивших несоответствия и нарушения, прежде всего, в области финансово-экономического состояния перевозчика, что влияет на безопасность полетов.

Кроме того, 24 марта Росавиация также лишила авиакомпанию «Когалымавиа» допусков на 13 международных направлений. В частности, Росавиация отозвала допуски на направления из Москвы в Ереван, из Уфы в Бишкек, из Перми в Бишкек и Ош, из Калининграда в Бишкек и Ош, из Санкт-Петербурга в Нахичивань и другие города.

Причиной отзыва допусков, согласно приложению к приказу ведомства, является невыполнение полетов более одного сезона расписания IATA, следующего за сезоном, в котором был выдан допуск.

Крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, катастрофа произошла в результате теракта. После катастрофы А321 полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ в арабскую республику были приостановлены.

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Подтверждено решение украинского суда о взыскании с "Когалымавиа" 60 тыс евро

15:38 02/11/2016 Арбитражный суд Москвы признал и привел в исполнение решения Хозяйственного суда Киевской области о взыскании с авиакомпании «Когалымавиа» 60 тысяч евро в пользу Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, говорится в материалах дела.
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