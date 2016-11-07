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Арбитражная практика

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Оставлено без движения заявление о банкротстве структуры "Нордстар Тауэр"

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
10:14 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 2 декабря заявление ООО «БЦ Нордстар» о признании банкротом ООО «Нордстар Девелопмент» (входит в «Нордстар Тауэр»), говорится в определении суда.

Заявителем не представлены доказательства вступления в законную силу решения Арбитражного суда Москвы, на котором он основывает свои требования, отметил суд.

В октябре ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» подало заявление в Арбитраж Москвы о признании банкротом АО «Нордстар Тауэр», которое является оператором бизнес-центра Nordstar Tower, где арендует помещения «Роснефть».

Это заявление будет рассмотрено после слушания заявления индивидуального предпринимателя Янины Гребенщиковой о банкротстве АО, поступившее в суд ранее. Заявление предпринимателя суд планирует рассмотреть 17 ноября. Арбитраж 26 сентября по заявлению Гребенщиковой взыскал с АО «Нордстар Тауэр» 1,6 миллиона долларов долга.

Кроме того, суд в сентябре удовлетворил заявление кипрской компании Lafitten Company ltd. о взыскании около 737 миллионов рублей с АО «Нордстар Тауэр».

В июле суд зарегистрировал несколько исков кипрской компании к АО «Нордстар Тауэр». Иски, согласно материалам дела, связаны с взысканием задолженности по договорам займа. В рамках иска о взыскании с АО 25,1 миллиона долларов заявитель обратился с ходатайством о принятии мер по обеспечению иска в виде наложения запрета ответчику осуществлять действия по распоряжению нежилым зданием (Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1). Однако в удовлетворении ходатайства было отказано.

Также АО «Нордстар Тауэр» подало иск к НК «Роснефть» об обязании ответчика заключить договор аренды на определенных условиях, указанных в проекте.

В декабре 2015 года и в январе 2016 года компания «Нордстар Тауэр» отказалась от двух исков о взыскании с нефтяной компании «Роснефть» 68,3 миллиона рублей и 8,89 миллиона долларов задолженности по арендной плате за четвертый квартал 2015 года. Представитель истца тогда заявлял, что нефтяная компания погасила долг, в связи с этим и были заявлены отказы от исков.

«Роснефть» арендует помещения в бизнес-центре. По данным деловых СМИ, нефтяная компания ТНК-ВР, которую «Роснефть» купила в 2013 году, арендовала офис в бизнес-центре с мая 2010 года. Компания занимает помещения площадью 37,7 тысячи квадратных метров — это почти половина всей арендопригодной площади центра. Договор аренды был подписан на 15 лет.

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Оставлено без движения заявление о банкротстве структуры "Нордстар Тауэр"

10:14 07/11/2016 Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 2 декабря заявление ООО «БЦ Нордстар» о признании банкротом ООО «Нордстар Девелопмент» (входит в «Нордстар Тауэр»), говорится в определении суда.
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