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Арбитражная практика

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Мэрия Москвы хочет взыскать с лагеря на Сямозере 22,6 млн руб

Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
15:17 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы подал заявление в столичный арбитражный суд о взыскании 22,6 миллиона рублей с лагеря «Парк-Отель «Сямозеро», организовавшего поход в результате которого погибло 14 детей, говорится в материалах суда.

Дата предварительных слушаний не определена.

Ранее Арбитражный суд Республики Карелия удовлетворил заявление крупнейшего в РФ экспортера газетной бумаги ООО «Карелия Палп» о взыскании 1,84 миллиона рублей с лагеря «Парк-Отель «Сямозеро». В судах находятся на рассмотрении ряд исков компания к ООО «Парк-Отель «Сямозеро». В частности, ОАО «Лесная сказка» подало несколько исков о взыскании с ООО задолженности по договору аренды недвижимого имущества.

Дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» 18 июня отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь «Парк-отель Сямозеро» закрыт.

Петрозаводский городской суд республики Карелия в октябре продлил до 19 января 2017 года срок содержания под стражей в отношении директора «Парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой, которая проходит в качестве обвиняемой по делу о гибели воспитанников лагеря на озере во время шторма, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Елена Шума.

Собеседница агентства также уточнила, что ранее до 19 января 2017 года был продлен срок домашнего ареста бывшему руководителю Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко. Кроме того, на тот же срок суд продлил срок содержания под стражей в отношении заместителя директора лагеря Вадима Виноградова.

Директору ООО «Парк-отель «Сямозеро» Решетовой, ее заместителю Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Экс-руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность).

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Мэрия Москвы хочет взыскать с лагеря на Сямозере 22,6 млн руб

15:17 23/11/2016 Департамент труда и социальной защиты населения Москвы подал заявление в столичный арбитражный суд о взыскании 22,6 миллиона рублей с лагеря «Парк-Отель «Сямозеро», организовавшего поход в результате которого погибло 14 детей, говорится в материалах суда.
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