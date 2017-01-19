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Суд до 19 января продлил срок ареста фигурантке дела о гибели детей на Сямозере

Сюжет: Процесс по делу о гибели детей на озере в Карелии
Контекст
Теги: Преступная халатность, Карелия, Россия
17:06 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Петрозаводский городской суд республики Карелия продлил до 19 января 2017 года срок содержания под стражей в отношении директора «Парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой, которая проходит в качестве обвиняемой по делу о гибели воспитанников лагеря на озере во время шторма, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Елена Шума.

Собеседница агентства также уточнила, что ранее до 19 января 2017 года был продлен срок домашнего ареста бывшему руководителю Роспотребнадзора по Карелии Анатолию Коваленко. Кроме того, на тот же срок суд продлил срок содержания под стражей в отношении заместителя директора лагеря Вадима Виноградова.

Директору ООО «Парк-отель «Сямозеро» Решетовой, ее заместителю Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Экс-руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность).

Трагедия произошла 18 июня. Дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей.

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Суд до 19 января продлил срок ареста фигурантке дела о гибели детей на Сямозере

17:06 17/10/2016 Петрозаводский городской суд республики Карелия продлил до 19 января 2017 года срок содержания под стражей в отношении директора «Парк-отеля «Сямозеро» Елены Решетовой, которая проходит в качестве обвиняемой по делу о гибели воспитанников лагеря на озере во время шторма, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Елена Шума.
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