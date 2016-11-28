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Арбитражная практика

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Отклонен иск к Первому каналу на 1 млн руб за использование песни "Темная ночь"

Контекст
Теги: интеллектуальная собственность, Авторское право, Взыскание задолженности, Арбитражный суд города Москвы, Первый канал, Московская область, Россия
11:34 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Национальное музыкальное издательство» к ОАО «Первый канал» о взыскании 1 миллиона рублей компенсации за использование в телепередаче «Голос.Финал» песни «Темная ночь», говорится в решении суда.

Иск мотивирован тем, что ответчик незаконно использовал музыкальное произведение с текстом – песня «Темная ночь» в переработанном виде, в новой аранжировке, что является, по мнению истца, нарушением его прав как лицензиата.

В решении говорится, что 25 и 26 декабря 2015 года «Первый канал» транслировал телепередачу «Голос.Финал». По информации истца, при создании телепередачи в нее было включено и использовалось «музыкальное произведение с текстом - песня «Темная ночь», авторами которого являются Богословский Н.В. и Агатов В.И». Это «произведение было использована в переработанном виде, т.е. в новой аранжировке». ООО «Национальное музыкальное издательство» на момент использования спорного произведения в составе телепередачи являлось обладателем исключительной лицензии на различные способы его использования в эфире, сообщил истец. Также он отметил, что при производстве телепередачи и использовании в ее составе произведения ответчик согласия истца не получал.

Однако суд отклонил заявление истца. «Ответчиком представлены доказательства того, что им было выплачено соответствующее вознаграждение, причитающееся авторам произведения при сообщении произведения в эфир», - говорится в решении. При этом в материалах дела имеются документы от РАО, согласно которым подтвержден факт отсутствия со стороны «Первого канала» какой-либо задолженности за использованное музыкальное произведение.

Доводы истца о том, что «его права были нарушены тем, что ответчиком была осуществлена именно переработка произведения, судом отклоняются, поскольку данные утверждения не подтверждены доказательствами». Кроме того, арбитраж принял довод «Первого канала», согласно которому в данном случае не имела место переработка произведения. «Ответчик правомерно указал, что имело место только иное исполнение вживую, на слух отличающееся от оригинального», - отметил суд.

Песня «Темная ночь» была написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма «Два бойца».

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Отклонен иск к Первому каналу на 1 млн руб за использование песни "Темная ночь"

11:34 28/11/2016 Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО «Национальное музыкальное издательство» к ОАО «Первый канал» о взыскании 1 миллиона рублей компенсации за использование в телепередаче «Голос.Финал» песни «Темная ночь», говорится в решении суда.
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