"Сити Молл" обжаловал взыскание с него компенсации в пользу писателя Ханкишиева

НТВ

14:29 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ. УК «Сити Молл Проджект» подала апелляционную жалобу на взыскании в пользу писателя и кулинара Станислава (Сталик) Ханкишиева компенсации за незаконное использование его изображения на вывеске ресторана, говорится в определении Седьмого арбитражного апелляционного суда.

Компания «Сити Молл Проджект», а также ООО «Зира» обжаловали в апелляции решение Арбитражного суда Кемеровской области от 15 сентября. Тогда по иску Ханкишиева с этих двух компаний была взыскана компенсация за незаконное использование его изображения на вывеске ресторана. Суд взыскал с ответчиков 300 тысяч рублей компенсации морального вреда в связи с нарушением права на собственное изображение и причинением вреда деловой репутации и 300 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права истца как автора используемого фотографического произведения.

Ханкишиев в заявлении указал, что является правообладателем исключительных прав на фотографию, использованную ответчиками в рекламе ресторана «The Плов», поскольку является ее автором. Арбитраж пришел к выводу о доказанности истцом факта принадлежности ему авторских прав на спорную фотографию. Доказательства обратного ответчиками не представлены, как не представлены в материалы дела доказательства передачи ответчикам прав на использование данной фотографии, отметил суд. Действия ответчиков по использованию фотоизображения причиняют истцу моральный вред (нравственные переживания), установил арбитраж.

Кроме того, в рамках этого спора суд отклонил ходатайство Ханкишиева об аресте денежных средств на счетах УК «Сити Молл Проджект» и компании «Зира» в размере 600 тысяч рублей. По информации истца, компания «Зира» находится в стадии ликвидации, что свидетельствует о намерении компании избежать исполнения решения суда. Суд посчитал, что применение таких серьезных обеспечительных мер, как арест денежных средств, способно привести к дезорганизации нормальной деятельности ответчиков. Также суду не представлены доказательства, подтверждающие реальное отсутствие у ответчиков денежных средств на счетах в банках, отсутствие какие-либо доходов, достаточных для исполнения судебного акта.

Книга Ханкишиева «Базар, казан и дастархан» стала победителем конкурса «Gourmand World Cookbook Awards» в Париже в номинации «Лучшая книга 2012 года о национальной кухне». Его работа «Казан» получила награду «Великого шелкового пути» на международном конкурсе «Gourmand World Cookbook Awards» в Яньтае в 2014 году.