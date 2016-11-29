Суд подтвердил законность требования об установке видеокамер на бортах "Победы"

vestikavkaza.ru

13:51 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность предписания Ространснадзора об обязании ООО «Авиакомпания «Победа» установить камеры видеонаблюдения в самолетах, говорится в материалах суда.

Авиакомпания обжаловала в апелляции решение Арбитражного суда Москвы от 18 октября.

Ространснадзор с 11 по 31 марта провел плановую выездную проверку авиакомпании «Победа» на предмет соблюдения требований законодательства РФ о транспортной безопасности. По результатам данной проверки ведомство пришло к выводу о том, что авиакомпания не оснастила свои самолеты техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (установка камер видеонаблюдения).

По мнению авиакомпании, это требование ведомства неисполнимо, что нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской деятельности.

Суд первой инстанции указал, что на авиакомпанию возлагается обязанность по оснащению воздушных судов, в том числе уже находящихся в эксплуатации, техническими средствами обеспечения транспортной безопасности (видеонаблюдение в кабине воздушного судна), а также по «видеомониторингу объектов видеонаблюдения» в салоне самолета.

Этот пункт Требований по обеспечению транспортной безопасности на дату выдачи предписания являлся действующим. Авиакомпания была обязана либо обеспечить его выполнение, либо приостановить деятельность, осуществляемую с нарушением требований действующего законодательства, отметил суд.

Авиакомпания спорит с Ространснадзором

Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре подтвердил выводы Ространснадзора о нарушениях со стороны авиакомпании «Победа» при установлении тарифа на перевозку сверхнормативного багажа. Арбитражный суд Москвы 12 июля отклонил заявление авиакомпании «Победа», в котором она просила отменить предписание Ространснадзора об устранении нарушений при установлении тарифа.

Спорное предписание было вынесено Ространсандзором 29 февраля. Там говорится, что авиакомпания должна была привести деятельность в соответствие с требованиями воздушного законодательства РФ и внести изменения в правила и стандарты в части установления тарифов на перевозку сверхнормативного багажа.

В ходе проведенной в феврале внеплановой проверки было установлено, что при следовании пассажира рейсом Чебоксары — Москва стоимость его билета составила 2,2 тысячи рублей. Между тем дополнительная плата за провоз сверхнормативного багажа (3 килограмма ручной клади) составила 4,5 тысячи рублей.

Ространснадзор указал, что взимание дополнительной платы за провоз сверхнормативного багажа не соответствует правилам Минтранса в части «установления тарифа на единицу веса/места багажа в абсолютном значении или в процентах от пассажирского нормального тарифа экономического класса».

Суд поддержал позицию ведомства, указав также, что согласно положению приказа Минтранса «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, устанавливаются перевозчиком в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее чем десять килограммов на одного пассажира.

Авиакомпания «Победа» была образована 16 сентября 2014 года вместо попавшего под санкции ЕС «Добролета». По итогам 2015 года авиакомпания обслужила 3,09 миллиона пассажиров. По данным Росавиации, по этому показателю перевозчик занял седьмое место в гражданской авиации РФ.