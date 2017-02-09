Суд подтвердил решение по делу "Победы" о тарифах на сверхнормативный багаж

vestikavkaza.ru

11:23 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы Ространснадзора о нарушениях со стороны авиакомпании «Победа» при установлении тарифа на перевозку сверхнормативного багажа, говорится в материалах дела.

Арбитражный суд города Москвы 12 июля отклонил заявление авиакомпании «Победа», в котором она просила отменить предписание Ространснадзора об устранении нарушений при установлении тарифа.

Спорное предписание было вынесено Ространсандзором 29 февраля. Согласно ему, авиакомпания должна была привести деятельность в соответствие с требованиями воздушного законодательства РФ и внести изменения в правила и стандарты в части установления тарифов на перевозку сверхнормативного багажа.

В ходе проведенной в феврале внеплановой проверки было установлено, что при следовании пассажира рейсом Чебоксары — Москва стоимость его билета составила 2,2 тысячи рублей. Между тем дополнительная плата за провоз сверхнормативного багажа (3 килограмма ручной клади) составила 4,5 тысячи рублей.

Ространснадзор указал, что взимание дополнительной платы за провоз сверхнормативного багажа не соответствует правилам Минтранса в части «установления тарифа на единицу веса/места багажа в абсолютном значении или в процентах от пассажирского нормального тарифа экономического класса».

Суд поддержал позицию ведомства, указав также, что согласно положению приказа Минтранса «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов, требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» нормы бесплатного провоза багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажире, устанавливаются перевозчиком в зависимости от типа воздушного судна и не могут быть менее чем десять килограммов на одного пассажира.

Авиакомпания «Победа» была образована 16 сентября 2014 года вместо попавшего под санкции ЕС «Добролета». По итогам 2015 года авиакомпания обслужила 3,09 миллиона пассажиров. По данным Росавиации, по этому показателю перевозчик занял седьмое место в гражданской авиации РФ.

