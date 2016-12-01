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Арбитражная практика

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Кассация Google на решение об отказе в иске к ФАС передана в СИП

Сюжет: Google в российских судах
Контекст
Теги: Google, Суд по интеллектуальным правам РФ, Москва, Россия
11:23 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Московского округа передал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) рассмотрение кассационной жалобы американской компании Google на отказ нижестоящих судов признать недействительными решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили РАПСИ в суде.

Google обратилась с кассационной жалобой в окружной суд, однако он передал ее в четверг по подсудности в СИП.

Арбитражный суд Москвы 15 марта отклонил заявление компании Google, в котором она требовала отменить решение и предписание ФАС, признавшей Google нарушителем закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Девятый арбитражный апелляционный суд 19 августа подтвердил решение первой инстанции.

Дело слушалось в закрытом режиме. В начале августа ФАС сообщила, что назначила компании административный штраф в размере 438 миллионов рублей за нарушение административного законодательства. Штраф компания должна оплатить в течение 60 дней. Google оспорила штраф в суде.

Ранее СМИ сообщали о том, что ФАС обсуждает с компанией вопрос о возможности заключения мирового соглашения по делу. Однако накануне стало известно, что стороны не смогли договориться.

Ведомство 18 сентября 2015 года признало Google нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Нарушения корпорации выразились в обязательной установке на мобильные устройства под управлением операционной системы Android магазина приложений Google Play, а также размещения на приоритетных позициях поисковой системы. Кроме того, действия Google приводили к запрету на предустановку иных приложений других разработчиков, говорилось в сообщении антимонопольщиков.

ФАС предписала устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс».

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Кассация Google на решение об отказе в иске к ФАС передана в СИП

11:23 01/12/2016 Арбитражный суд Московского округа передал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) рассмотрение кассационной жалобы американской компании Google на отказ нижестоящих судов признать недействительными решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, сообщили РАПСИ в суде.
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