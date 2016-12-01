Рейтинг@Mail.ru
 
01/12/2016 15:40
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Суд подтвердил картель на 280 аукционах для медучреждений Удмуртии - ФАС

Контекст
Теги: Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Удмуртия, Россия
12:33 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы Удмуртского УФАС о наличии картельного сговора на 280 аукционах по поставке товаров для региональных медицинских учреждений, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным службы, антиконкурентное соглашение было направлено на поддержание цены на торгах при проведении в 2014-2015 годах электронных аукционов бюджетными учреждениями здравоохранения Удмуртской Республики.

Ведомство отмечает, что в 2015 году Удмуртское УФАС признало ООО «Айболит» и группу лиц в составе ООО «Ангро», ООО «Практика», ООО «Союз» нарушителями закона о защите конкуренции. УФАС выдало предписания о прекращении антиконкурентного соглашения.

«При отсутствии других участников аукциона компании создавали видимость конкуренции, снижение цены контракта в таких аукционах составляло от 0,5 до 2%. При участии независимого участника, который подавал ценовые предложения, ООО «Айболит» и один из хозяйствующих субъектов – ООО «Практика» или ООО «Союз» начинали конкурентную борьбу с ним и снижение цены контракта достигало от 18 до 62%», - подчеркивает антимонопольная служба. 

Все общества привлечены к административной ответственности в виде оборотных штрафов, рассчитанных от начальной стоимости предмета торгов, в которых принимали участие. Размеры штрафов составили: 9,4 миллионов рублей для ООО «Практика», 9,8 миллиона рублей для ООО «Айболит», 3,5 миллиона рублей для ООО «Ангро» и 1,2 миллиона рублей для ООО «Союз».

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд подтвердил картель на 280 аукционах для медучреждений Удмуртии - ФАС

12:33 01/12/2016 Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы Удмуртского УФАС о наличии картельного сговора на 280 аукционах по поставке товаров для региональных медицинских учреждений, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

В послании Президента РФ сделан очевидный акцент на экономику – Кудрин

14:41 01/12/2016 В целом, в послании Президента России Владимира Путина сделан очевидный акцент на экономику, экономическая повестка выходит на первый план, такое мнение высказал в своем микроблоге Twitter председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин.

ВС РФ признал незаконным содержание под стражей фигуранта "макового дела"

12:02 01/12/2016 Президиум Верховного суда (ВС) РФ признал незаконными и отменил все судебные решения о продлении срока заключения под стражу в отношении фигуранта "макового дела" Романа Шилова, вынесенные с 31 августа 2012 года по 2 февраля 2016 года, сообщил в четверг РАПСИ адвокат Валерий Шухардин.

Жертвы майора Евсюкова отсудили у России €38 тыс

12:23 01/12/2016 Трое пострадавших от действий Дениса Евсюкова, который расстрелял в 2009 году покупателей в супермаркете "Остров" в Москве, отсудили в четверг в Страсбургском суде 36 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба. Кроме того, РФ должна оплатить судебные расходы одной из пострадавших в размере 2 тысяч евро.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера