Суд подтвердил картель на 280 аукционах для медучреждений Удмуртии - ФАС

12:33 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы Удмуртского УФАС о наличии картельного сговора на 280 аукционах по поставке товаров для региональных медицинских учреждений, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным службы, антиконкурентное соглашение было направлено на поддержание цены на торгах при проведении в 2014-2015 годах электронных аукционов бюджетными учреждениями здравоохранения Удмуртской Республики.

Ведомство отмечает, что в 2015 году Удмуртское УФАС признало ООО «Айболит» и группу лиц в составе ООО «Ангро», ООО «Практика», ООО «Союз» нарушителями закона о защите конкуренции. УФАС выдало предписания о прекращении антиконкурентного соглашения.

«При отсутствии других участников аукциона компании создавали видимость конкуренции, снижение цены контракта в таких аукционах составляло от 0,5 до 2%. При участии независимого участника, который подавал ценовые предложения, ООО «Айболит» и один из хозяйствующих субъектов – ООО «Практика» или ООО «Союз» начинали конкурентную борьбу с ним и снижение цены контракта достигало от 18 до 62%», - подчеркивает антимонопольная служба.

Все общества привлечены к административной ответственности в виде оборотных штрафов, рассчитанных от начальной стоимости предмета торгов, в которых принимали участие. Размеры штрафов составили: 9,4 миллионов рублей для ООО «Практика», 9,8 миллиона рублей для ООО «Айболит», 3,5 миллиона рублей для ООО «Ангро» и 1,2 миллиона рублей для ООО «Союз».