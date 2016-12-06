Иск строительной фирмы к "дочке" РЖД на 1,6 млрд руб рассмотрят 19 декабря
Контекст
12:40 06/12/2016
МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Красноярского края отложил на 19 декабря рассмотрение иска новосибирской строительной компании "Афина Паллада" о взыскании с дочерней структуры РЖД 1,6 миллиарда рублей задолженности, сообщили РАПСИ в суде.
АО СК "Афина Паллада" требует задолженность по договору строительного подряда с АО "РЖДстрой" в лице Строительно-монтажного треста № 13.
Кроме того, Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит 26 декабря иск РЖД о взыскании 1,5 миллиарда рублей неосновательного обогащения с АО "РЖДстрой"
Компания "РЖДстрой" была создана в 2006 году на базе предприятий строительного комплекса ОАО "РЖД". В ее составе 18 филиалов, работающих по всей территории России.