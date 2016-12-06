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Арбитражная практика

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Иск строительной фирмы к "дочке" РЖД на 1,6 млрд руб рассмотрят 19 декабря

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, РЖД, Арбитражный суд Красноярского края, Красноярский край, Россия
12:40 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Красноярского края отложил на 19 декабря рассмотрение иска новосибирской строительной компании "Афина Паллада" о взыскании с дочерней структуры РЖД 1,6 миллиарда рублей задолженности, сообщили РАПСИ в суде.

АО СК "Афина Паллада" требует задолженность по договору строительного подряда с АО "РЖДстрой" в лице Строительно-монтажного треста № 13.

Кроме того, Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит 26 декабря иск РЖД о взыскании 1,5 миллиарда рублей неосновательного обогащения с АО "РЖДстрой"

Компания "РЖДстрой" была создана в 2006 году на базе предприятий строительного комплекса ОАО "РЖД". В ее составе 18 филиалов, работающих по всей территории России.

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Иск строительной фирмы к "дочке" РЖД на 1,6 млрд руб рассмотрят 19 декабря

12:40 06/12/2016 Арбитражный суд Красноярского края отложил на 19 декабря рассмотрение иска новосибирской строительной компании "Афина Паллада" о взыскании с дочерней структуры РЖД 1,6 миллиарда рублей задолженности, сообщили РАПСИ в суде.
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