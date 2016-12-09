Заявление о банкротстве ОАО "Рузское Молоко" рассмотрят в январе

12:56 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Московской области назначил на 24 января рассмотрение заявления ОАО "Росагролизинг" о признании банкротом ОАО "Рузское Молоко" (входит в агрохолдинг АО "Русское Молоко" Группы компаний "Вашъ Финансовый Попечитель"), говорится в материалах суда.

Кроме того, суд рассмотрит 25 января заявление ООО "Ронсивел" о банкротстве ОАО "Рузское Молоко".

Подмосковный арбитраж в сентябре прекратил производство по аналогичному заявлению ООО "АвтоЛига". Производство по делу о банкротстве было прекращено в связи с оплатой "Рузским Молоком" долга перед заявителем.

Также суд 2 сентября оставил без рассмотрения заявление двух московских компаний о признании банкротом ОАО "Рузское Молоко". Арбитраж отметил, что от ООО "Айс авто" и ООО "ДиАрт логистик" поступили ходатайства об отказе от заявлений о банкротстве ОАО.

Многопрофильный инвестиционный холдинг "Вашъ Финансовый Попечитель" был основан в 1992 году. Он работает в области девелопмента, промышленного и гражданского строительства, агробизнеса. Группа компаний объединяет более 30 предприятий разных сфер бизнеса, на которых работает свыше 6 тысяч человек. Председателем совета директоров ГК является Василий Бойко-Великий.

В агрохолдинг "Русское Молоко" входит восемь сельскохозяйственных предприятий (комбикормовый завод "Богородское", молочный завод "Рузское молоко" и другие).

