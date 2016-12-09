Суд не взыскал 500 тыс руб за продажу контрафактных дисков Ваенги в Воркуте

16:43 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Республики Коми отклонил иск ЗАО "Юнайтед Мьюзик Групп" о взыскании 500 тысяч рублей с индивидуального предпринимателя за продажу контрафактных дисков Елены Ваенги в Воркуте, сообщили РАПСИ в суде.

"Юнайтед Мьюзик Групп" объединяет компании "Квадро-Диск", "Никитин МДС", "Классик-Компани" и управляет правами многих российских артистов. В иске ЗАО "Юнайтед Мьюзик Групп" указало, что 11 июля 2015 года представители компании приобрели в торговой точке предпринимателя компакт-диск Ваенги, имеющий все признаки контрафактности. При этом представители фирмы фиксировали факт покупки на скрытую видеокамеру.

"Суд пришел к выводу о недоказанности истцом факта реализации ответчиком вышеуказанных музыкальных произведений и их распространения на том материальном носителе, который представлен в суд, и, как следствие, к отказу в удовлетворении иска", — говорится в решении суда.

Арбитражные суды в октябре-ноябре удовлетворили ряд исков АО "Юнайтед Мьюзик Групп", которому принадлежат права на произведения Елены Ваенги, о взыскании компенсации в размере около 11 миллиона рублей с индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю контрафактными дисками с фонограммами исполнителя.