Оставлен без движения один из исков Google к ФАС России

flickr.com/Robert Scoble

15:43 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 9 января 2017 года заявление компании Google Ireland Limited к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ о незаконности постановления о привлечении заявителя к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, говорится в определении суда.

Арбитраж отметил, что к исковому заявлению не приложена выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении сторон или распечатки сведений из реестра с официального сайта ФНС РФ, заверенные надлежащим образом.

Ранее суд назначил на 20 декабря основные слушания по заявлению компании Google Inc. о незаконности штрафа в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, ФАС РФ 8 декабря подала заявление в Арбитражный суд Москвы к компаниям Google Ireland Limited и Google Inc., говорится в материалах дела. Антимонопольная служба 30 ноября сообщила, что направила иск в арбитражный суд к компании Google о понуждении к исполнению своего предписания.

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит 22 декабря жалобу компании «Яндекс» на отказ вступления в качестве третьего лица в процесс по иску компании Google, в котором она просит отменить постановление ФАС о наложении штрафа в размере 438 миллионов рублей.

В ходе одного из заседаний по делу суд отклонил ходатайство «Яндекса» о привлечении в качестве третьего лица к рассмотрению дела. Также суд удовлетворил заявление истца о проведении слушаний в закрытом режиме.

Компания Google просит признать незаконным постановление от 11 августа по делу об административном правонарушении и прекратить по нему производство. В начале августа ФАС сообщила, что назначила компании штраф в размере 438 миллионов рублей за нарушение административного законодательства.

Ведомство 18 сентября 2015 года признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Нарушения корпорации выразились в обязательной установке на мобильные устройства под управлением операционной системы Android магазина приложений Google Play, а также размещения на приоритетных позициях поисковой системы. Кроме того, действия Google приводили к запрету на предустановку иных приложений других разработчиков, говорится в сообщении антимонопольщиков.

ФАС предписала устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс». Между сторонами уже рассматривается спор в арбитраже об оспаривании решения и предписания ФАС.

Арбитражный суд Москвы 15 марта отклонил заявление компании Google, в котором она требовала отменить решение и предписание ФАС, признавшей Google нарушителем закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android.

Девятый арбитражный апелляционный суд 17 августа оставил в силе решение первой инстанции, согласно которому был отклонен иск американской фирмы Google к ФАС.

СМИ ранее сообщали о том, что ФАС обсуждает с компанией вопрос о возможности заключения мирового соглашения по делу. Однако стороны не смогли договориться.