Иск к экс-подрядчику "Зенит-арены" на 2,8 млрд руб рассмотрят в феврале

11:20 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти назначил на 16 февраля предварительные слушания по иску комитета по строительству северной столицы о взыскании 2,8 миллиарда рублей с ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб», которое является одним из бывших подрядчиков строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове, говорится в материалах дела.

В качестве третьего лица для участия в споре привлечен банк ВТБ. Всего комитет по строительству Санкт-Петербурга подал четыре заявления в суд к экс-подрядчику "Зенит-арены" на 3,7 миллиарда рублей.

Власти Санкт-Петербурга в июле расторгли госконтракты с АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб» и АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство арены. Это связано с неоднократными срывами графиков строительства и неустранением замечаний заказчика по качеству выполняемых работ. Городские власти заключили контракт на завершение работ на стадионе с «Метростроем».

«Трансстрой» — диверсифицированный холдинг в области инфраструктурного строительства. Специализируется на железнодорожном строительстве, автодорожном строительстве, тоннелестроении, мостостроении, строительстве аэродромов и аэропортов, строительстве гидротехнических сооружений, промышленно-гражданском строительстве. Основным владельцем «Трансстроя» до декабря 2014 года был холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В настоящее время бенефициаром компании является предприниматель Егор Андреев.