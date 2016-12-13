Рейтинг@Mail.ru
 
13/12/2016 15:28
Премия Рунета-2013

Арбитражная практика

Версия для печати

Иск к экс-подрядчику "Зенит-арены" на 2,8 млрд руб рассмотрят в феврале

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Зенит, Трансстрой, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
11:20 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти назначил на 16 февраля предварительные слушания по иску комитета по строительству северной столицы о взыскании 2,8 миллиарда рублей с ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб», которое является одним из бывших подрядчиков строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове, говорится в материалах дела.

В качестве третьего лица для участия в споре привлечен банк ВТБ. Всего комитет по строительству Санкт-Петербурга подал четыре заявления в суд к экс-подрядчику "Зенит-арены" на 3,7 миллиарда рублей.

Власти Санкт-Петербурга в июле расторгли госконтракты с АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб» и АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство арены. Это связано с неоднократными срывами графиков строительства и неустранением замечаний заказчика по качеству выполняемых работ. Городские власти заключили контракт на завершение работ на стадионе с «Метростроем».

«Трансстрой» — диверсифицированный холдинг в области инфраструктурного строительства. Специализируется на железнодорожном строительстве, автодорожном строительстве, тоннелестроении, мостостроении, строительстве аэродромов и аэропортов, строительстве гидротехнических сооружений, промышленно-гражданском строительстве. Основным владельцем «Трансстроя» до декабря 2014 года был холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В настоящее время бенефициаром компании является предприниматель Егор Андреев.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Иск к экс-подрядчику "Зенит-арены" на 2,8 млрд руб рассмотрят в феврале

11:20 13/12/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти назначил на 16 февраля предварительные слушания по иску комитета по строительству северной столицы о взыскании 2,8 миллиарда рублей с ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб», которое является одним из бывших подрядчиков строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове, говорится в материалах дела.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд 21 декабря продолжит слушание по делу об угоне прокурорской "Чайки"

13:15 13/12/2016 Савёловский суд Москвы на 21 декабря перенес слушание по уголовному делу в отношении Антона Рыжова и Сергея Митрофанова, обвиняемых в угоне без цели хищения принадлежащего Генеральной прокуратуре РФ автомобиля ГАЗ-14 "Чайка", передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

ВС частично изменил ­наказание организатора­м ячейки Хизб ут-Тахр­ир в Петербурге

13:53 13/12/2016 Верховный суд (ВС) частично изменил приговор д­вум организаторам санкт-петербургской яче­йки запрещенной в Рос­сии Хизб ут-Тахрир и её­ медиа-офиса, а также одному у­частнику террористиче­ской организации, пер­едает во вторник корр­еспондент РАПСИ из за­ла суда.

Правительство РФ выплатит €15 тысяч за неоказание медпомощи осужденному — ЕСПЧ

13:39 13/12/2016 Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил взыскать с Правительства Российской Федерации 15 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда в пользу сестры Владимира Пашкевича, скончавшегося в забайкальской колонии весной этого года, сообщил РАПСИ юрист Сергей Петряков, представляющий интересы заявительницы в суде.

Топ мультимедиа

Инфографика: Где и как зарабатывают российские юристы
Инфографика: Как защитить свои права, покупая товар в интернет-магазине
Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера