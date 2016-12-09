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Арбитражная практика

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Дело о банкротстве экс-подрядчика "Зенит-арены" рассмотрят в феврале

Контекст
Теги: Банкротство, Трансстрой, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
19:00 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 9 февраля 2017 года рассмотрение обоснованности заявления ООО «Рубеж» о признании банкротом ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб», которое ранее являлось подрядчиком строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове, говорится в материалах суда.

Причина отложения рассмотрения заявления не указана.

Суд 16 августа прекратил производство по заявлению ОАО «Ленстройдеталь» о признании банкротом «Трансстрой-СПб». Производство по делу было прекращено в связи с оплатой ООО долга перед заявителем, который составлял 6 миллионов рублей.

Власти Санкт-Петербурга в июле расторгли госконтракты с АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой», ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб» и АО «Корпорация «Трансстрой» на строительство арены. Это связано с неоднократными срывами графиков строительства и неустранением замечаний заказчика по качеству выполняемых работ.

«Трансстрой» - диверсифицированный холдинг в области инфраструктурного строительства. Специализируется на железнодорожном строительстве, автодорожном строительстве, тоннелестроении, мостостроении, строительстве аэродромов и аэропортов, строительстве гидротехнических сооружений, промышленно-гражданском строительстве. Основным владельцем «Трансстроя» до декабря 2014 года был холдинг «Базовый элемент» Олега Дерипаски. В настоящее время бенефициаром компании является предприниматель Егор Андреев.

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Дело о банкротстве экс-подрядчика "Зенит-арены" рассмотрят в феврале

19:00 09/12/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 9 февраля 2017 года рассмотрение обоснованности заявления ООО «Рубеж» о признании банкротом ООО «Инжиниринговая Корпорация «Трансстрой-СПб», которое ранее являлось подрядчиком строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове, говорится в материалах суда.
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