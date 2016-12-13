Суд подтвердил долг ТД "ЦентрОбувь" перед китайской фирмой в 235 млн руб

РАПСИ

18:28 13/12/2016

МОСКВА, 13 дек - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Газпромбанка на определение суда о включении долга китайской компании "Чжецзянь Яймайда Шуз Ко Лтд." в размере 235,1 миллиона рублей в реестр требований кредиторов АО "Торговый дом "ЦентрОбувь", говорится в постановлении суда.

Банк обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 15 сентября. Банк не согласился с этим судебным актом, указав на отсутствие в материалах дела нотариального удостоверения переводов на русский язык документов, представленных в требованиях китайской компании. Газпромбанк также обратил внимание суда на отсутствие подтверждения наличия статуса юридического лица у заявителя требования.

Суды отклонили требование банка. Китайской компанией, по информации суда, в рамках контракта был поставлен ТД "ЦентрОбувь" товар, что подтверждается представленными в арбитраж документами. Однако должником не исполнена в полной мере обязанность по оплате поставленного товара в указанной сумме, отметил суд первой инстанции.

В сентябре признаны обоснованными заявления и включены в третью очередь реестра требований кредиторов ТД "ЦентрОбувь" его долги перед иностранными компаниями в размере более 1 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы 29 марта ввел процедуру наблюдения в отношении АО "ТД "ЦентрОбувь". Заявителем по делу о банкротстве выступила компания ООО "Сандорини". Задолженность торгового дома перед компанией составила 4,1 миллиона рублей.

Кроме того, Арбитраж Москвы в декабре признал банкротом ООО "ЦентрО" (оператор сети магазинов Centro, входящей в группу "ЦентрОбувь"). Конкурсным управляющим должника утвержден Дмитрий Лебедев из Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада".

Согласно отчету временного управляющего Дмитрия Щербаня, сумма задолженности компании составляет 19,2 миллиарда рублей. По его словам, платежеспособность должника восстановить невозможно, средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему. Заявление о банкротстве было направлено в суд ООО "Эддыпром".

"ЦентрОбувь" — российская компания розничной торговли обувью, основанная в 1992 году. Основными сетями-дискаунтерами компании являются "ЦентрОбувь" и Centro. В мае 2016 года московская полиция по заявлению Газпромбанка возбудила в отношении руководства "Центробуви" дело по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Банк просил проверить законность нескольких сделок с кредитными средствами, предоставленными в 2013-2014 годах.