Каналу "Пятница" возвращен иск к пользователям соцсети о защите репутации

РАПСИ

09:00 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Москвы возвратил ООО "Телекомпания Пятница" заявление к нескольким зарегистрированным пользователям международной социальной сети Facebook о защите деловой репутации, говорится в материалах суда.

Причина возвращения заявления не указана.

По информации телеканала, "в открытом доступе сети Интернет на страницах международной социальной сети зарегистрированными пользователями была распространена информация, которая содержит в себе сведения порочащего характера, не соответствующие действительности и, согласно статье 150 ГК РФ, наносящие ущерб деловой репутации ООО "Телекомпания Пятница"".

В заявлении идет речь об обсуждении в соцсети эпизода программы "Ревизорро", посвященного ресторану "Одесса-Мама". Телеканал заметил, что "информация изложена в утвердительной форме, не содержит оценочных суждений и не является выражением субъективного мнения".

В производстве арбитражных судов находятся на рассмотрении несколько исков телекомпании.

В частности, в ноябре владелец ресторана "Хаген" в Смоленске подал апелляционную жалобу на отказ Арбитража Москвы в иске к ООО "Телекомпания Пятница" об обязании опровергнуть информацию, которая была распространена в передаче "Ревизорро". Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 28 сентября. В качестве истца в деле участвует также смоленская компания ООО "Дирижабль".

Арбитраж отклонил заявление истцов, отметив, что какого-либо упоминания об ООО "Хаген" и ООО "Дирижабль" спорный видеосюжет не содержит. Кроме того, истцами не доказано, что указанные фразы из видеосюжета носят порочащий характер, имеют форму утверждения о факте. Заявителям необходимо было доказать не только сам по себе порочащий характер распространенных сведений, но и их относимость именно к истцам, а не к какому-либо иному юридическому лицу, отметил суд.

Выпуск телепрограммы "Ревизорро" со съемками смоленских ресторанов вышел 23 сентября 2015 года. Ведущая Елена Летучая в передаче подвергла критике работу ресторана "Хаген".

ООО "Хаген" также подавало в суд заявление о принятии обеспечительных мер. Истец просил запретить ответчику показывать видео, опубликованное на сайте телеканала, до принятия окончательного решения по спору. Суд это заявление отклонил, указав, что "истец не представил каких-либо доказательств, подтверждающих необходимость принятия обеспечительных мер, а также доказательств, указывающих на то, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда в дальнейшем".