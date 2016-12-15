Антимонопольное дело из-за создания логотипа Петербурга рассмотрят в январе

16:21 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ. Санкт-Петербургское УФАС рассмотрит 24 января антимонопольное дело в отношении городского Комитета по развитию туризма из-за нарушений при заключении договора на разработку логотипа северной столицы с ООО "Студия Арт. Лебедева", говорится в сообщении ведомства.

"В ходе рассмотрения заявления, поступившего от ООО "Маркетинговая компания "Григорьев Борис и партнеры", антимонопольным органом было выявлено, что между комитетом и ООО "Студия Арт. Лебедева" в условиях конфиденциальности был заключен договор на разработку элементов графического дизайна для имиджевой рекламы и для оформления туристической продукции города (туристический логотип)", - отмечает служба.

По данным УФАС, открытые торги не проводились. Комитет в рамках закона о закупках заключил договор со студией Лебедева, как с единственным поставщиком. Иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на рынке рекламных услуг, не были проинформированы о необходимости создания логотипа, что привело к созданию дискриминационных условий на этом рынке.

Антимонопольный орган усматривает признаки нарушения закона о защите конкуренции в действиях комитета. В качестве заинтересованного лица к участию в рассмотрении дела привлекается и ООО "Студия Арт. Лебедева", подчеркивает УФАС.



