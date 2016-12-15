ВС РФ не пересмотрит спор властей Петербурга с театром Пугачевой

16:58 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказал Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга в пересмотре судебных актов об отказе в иске о расторжении договора аренды земельного участка с Театром песни Аллы Пугачевой, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в августе признал законным отказ комитету в иске, подтвердив решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 24 декабря 2015 года и постановление апелляции от 28 апреля.

Заявитель просил суд расторгнуть договор аренды с театром от 27 сентября 2011 года в связи с тем, что городское правительство своим постановлением отменило ранее принятый акт о предоставлении театру земельного участка.

Кроме того, в рамках другого дела кассационная инстанция подтвердила отказ комитету в расторжении договора аренды земельного участка с театром и взыскании с него 7,9 миллиона рублей долга и пени.

Арбитраж в декабре 2015 года отказал во взыскании с театра долга по арендной плате, а также не стал расторгать договор аренды земельного участка. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 4 мая оставил решение первой инстанции без изменения. Эти судебные акты комитет обжаловал в кассационной инстанции.

Петербургский арбитраж 22 декабря 2015 года отказал в иске Театра Пугачевой к правительству Петербурга об обязании подготовить в установленные законом сроки и выдать истцу градостроительный план земельного участка, где планируется построить театр. Вторым ответчиком по иску выступает Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Также в иске содержится требование об обязании ответчиков актуализировать технические условия, необходимые для подготовки градостроительного плана земельного участка. Истец просит обязать ответчиков выполнить комплекс подготовительных и кадастровых работ по актуализации границ предоставленного истцу земельного участка и по установлению их на местности в соответствии с действующим законодательством Санкт-Петербурга.

Споры театра с властями

Ранее Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал апелляционную жалобу на решение суда, который по иску Театра песни Аллы Пугачевой обязал внести изменения в договор аренды земельного участка на инвестиционных условиях, говорится в материалах Тринадцатого арбитражного апелляционного суда.

Заявитель обжаловал решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти от 8 ноября, когда был удовлетворён иск театра. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 1 сентября подтвердил отказ театру Пугачевой в запрете городскому комитету совершать действия по распоряжению земельным участком, который ранее был предоставлен заявителю. Ходатайство о принятии обеспечительных мер было подано театром в рамках иска к комитету о внесении изменений в договор аренды земельного участка.