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Арбитражная практика

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БМ-Банк подал в суд два иска к структурам Исмаилова на 635 млн руб

Сюжет: Банкротство Тельмана Исмаилова
Контекст
Теги: Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
20:45 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ. АО "БМ-Банк" (ранее назывался Банк Москвы, входит в группу ВТБ) подало в Арбитражный суд Москвы два заявления о взыскании со структур экс-владельца Черкизовского рынка, бизнесмена Тельмана Исмаилова более 635 миллионов рублей, говорится в материалах суда.

Даты предварительных слушаний по искам банка к ООО "Прага-АСТ" и ООО "Бизнес-клуб "Тропикано" не определены.

Совет директоров Банка Москвы на заседании 17 декабря 2015 года принял решение о приобретении долей в уставном капитале трех компаний Исмаилова — "Бизнес-клубе "Тропикано", "Прага-АСТ" и "Руслайн 2000". Размер долей и цена приобретения не раскрываются.

Арбитражный суд Московской области 29 августа по заявлению БМ-Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Тельмана Исмаилова. Суд включил в реестр кредиторов Исмаилова требование банка на сумму 17,3 миллиарда рублей.

Предприниматель Исмаилов, контролирующий группу компаний АСТ и входящий в рейтинг богатейших бизнесменов России, в 2009 году столкнулся с масштабными претензиями со стороны правоохранительных органов к деятельности своего главного актива — Черкизовского рынка, крупнейшего в столице центра мелкооптовой торговли. Рынок был закрыт после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.

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БМ-Банк подал в суд два иска к структурам Исмаилова на 635 млн руб

20:45 15/12/2016 АО "БМ-Банк" (ранее назывался Банк Москвы, входит в группу ВТБ) подало в Арбитражный суд Москвы два заявления о взыскании со структур экс-владельца Черкизовского рынка, бизнесмена Тельмана Исмаилова более 635 миллионов рублей, говорится в материалах суда.
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