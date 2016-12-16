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Арбитражная практика

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Директор "Уральских пельменей" взыскивает с коллег 711 тыс руб судебных расходов

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд Свердловской области, Свердловская область, Россия
13:05 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Директор ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал ходатайство в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании с ООО 711,8 тысячи рублей судебных расходов, говорится в определении суда.

Областной суд 6 ноября удовлетворил заявление Нетиевского о незаконности его отстранения от должности.

В обоснование заявленных требований истец указал, что 23 июня состоялось общее собрание участников ООО, которое подтвердило некоторые решения собрания коллектива от 14 октября 2015 года. Также были прекращены полномочия Нетиевского на должности директора и принято решение о назначении на эту должность Сергея Исаева.

Поскольку, как указал Нетиевский в заявлении, решения первоначального собрания от 14 октября 2015 года являются ничтожными, что было установлено решением Арбитражного суда Свердловской области от 6 июля, то решения общего собрания ООО от 23 июня являются также ничтожными.

Нетиевский просит взыскать с ООО судебные расходы по этому делу.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 19 октября подтвердил решение первой инстанции о признании недействительным протокола общего собрания участников ООО "ТО "Уральские пельмени" об отстранении генерального директора коллектива Нетиевского.

Тем самым апелляция отклонила жалобу ООО на решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 июля. Суд первой инстанции удовлетворил иск Нетиевского о признании ничтожными решения общего собрания участников ООО, состоявшегося 14 октября 2015 года, и протокола собрания. Арбитраж указал, что Нетиевский о дате, месте, времени и повестке дня оспариваемого собрания своевременно извещен не был. Кроме того, протокол спорного собрания он не получал в связи с тем, что он в адрес истца не направлялся.

Генеральный директор компании "Уральские пельмени продакшн" Алексей Лютиков ранее сообщил, что решение о смене директора было простым управленческим ходом, который повысит эффективность работы ООО. Новым гендиректором творческого объединения в октябре 2015 года стал Сергей Исаев. Согласно учредительным документам право голоса имеют все члены команды, в той или иной степени владеющие долей в ТО "Уральские пельмени".

В производстве Арбитражного суда Москвы находится на рассмотрении иск ООО "ТО "Уральские пельмени" к ООО "Фест Хэнд Медиа" о признании недействительным договора об отчуждении исключительных прав на товарный знак "Уральские пельмени". В ходе одного из заседаний представитель ответчика заявил, что хочет заключить мировое соглашение по делу с истцом. Представитель истца сказал, что этот вопрос ему необходимо обсудить с руководством компании.

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Директор "Уральских пельменей" взыскивает с коллег 711 тыс руб судебных расходов

13:05 16/12/2016 Директор ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал ходатайство в Арбитражный суд Свердловской области о взыскании с ООО 711,8 тысячи рублей судебных расходов, говорится в определении суда.
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