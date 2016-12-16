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Арбитражная практика

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Суд 25 января рассмотрит иск ФАС к Google об обязании исполнить предписание

Контекст
Теги: Google, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
15:46 16/12/2016

МОСКВА, 16 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы назначил на 25 января 2017 года предварительные слушания по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ к компаниям Google Ireland Limited и Google Inc. об обязании совершить действия, направленные на исполнения ранее выданного предписания, говорится в определении суда.

Ведомство 18 сентября 2015 года признала Google нарушившим часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции». Нарушения корпорации выразились в обязательной установке на мобильные устройства под управлением операционной системы Android магазина приложений Google Play, а также размещения на приоритетных позициях поисковой системы. Кроме того, действия Google приводили к запрету на предустановку иных приложений других разработчиков, говорится в сообщении антимонопольщиков. ФАС предписала устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств.

В начале августа ФАС сообщила, что назначила компании штраф в размере 438 миллионов рублей за нарушение административного законодательства.

Антимонопольная служба и американская компания подали в арбитражный суд несколько исков.

Столичный арбитражный суд 15 марта отклонил заявление компании Google, в котором она требовала отменить решение и предписание ФАС, признавшей Google нарушителем закона о конкуренции, вменив компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Также Google оспорила постановление ФАС о наложении штрафа в размере 438 миллионов рублей. Ранее суд отклонил ходатайство «Яндекса» о привлечении в качестве третьего лица к рассмотрению дела. Также суд удовлетворил заявление истца о проведении слушаний в закрытом режиме.

Ранее СМИ сообщали о том, что ФАС обсуждает с компанией вопрос о возможности заключения мирового соглашения по делу. Однако стороны не смогли договориться.

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Суд 25 января рассмотрит иск ФАС к Google об обязании исполнить предписание

15:46 16/12/2016 Арбитражный суд Москвы назначил на 25 января 2017 года предварительные слушания по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ к компаниям Google Ireland Limited и Google Inc. об обязании совершить действия, направленные на исполнения ранее выданного предписания, говорится в определении суда.
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