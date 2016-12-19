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Арбитражная практика

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Экс-бизнес-партнер футболиста Аршавина оспаривает решение о банкротстве

Контекст
Теги: Банкротство, Мошенничество, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Андрей Аршавин, Санкт-Петербург, Россия
09:55 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Бизнесмен Петр Тиньгаев, обвиняемый в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, подал апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании его банкротом, говорится в материалах суда.

Он обжаловал в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде определение от 30 ноября. Тогда суд по заявлению ООО «СБК Плюс» признал Тиньгаева несостоятельным (банкротом), в отношении бизнесмена была введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим должника утвержден Денис Солодухин из Ассоциации АУ «Евросиб».

В реестр требований кредиторов Тиньгаева был включен долг перед компанией «СБК Плюс» в размере 1,6 миллиарда рублей. Как установлено судом, должник не располагает свободными денежными средствами, а также имуществом в достаточном размере для погашения кредиторской задолженности. Данные обстоятельства подтверждены представленными в материалы дела документами и не оспаривались Тиньгаевым.

Кроме того, суд по заявлению Сбербанка 11 апреля ввел процедуру наблюдения в ООО «БалтАвтоТрейд Ф», входящего в группу «БалтАвтоТрейд» Тиньгаева.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу 14 марта РАПСИ сообщили, что Дзержинский районный суд заключил под стражу генерального директора ООО «БалтАвтоТрейд» Тиньгаева. Пока, как сообщила пресс-служба СК, в материалах дела два эпизода.

Тиньгаев является владельцем дилерских центров BMW и Volkswagen, а также сети магазинов строительных товаров и сети авторемонтных мастерских.

По версии следствия, в октябре 2008 года Тиньгаев заключил с ООО «БМВ Русланд Трейдинг» договоры купли-продажи автомобилей и мотоциклов. Однако денежные средства в счет их оплаты не перечислил, причинив ущерб компании «БМВ Русланд Трейдинг», говорится в сообщении.

Как сообщил СК, с декабря 2011 года по май 2012 года Тиньгаев, являясь соучредителем ЗАО «Автодор Экспресс», предоставил в Колпинское отделение Сбербанка ложный договор поручительства с бывшим футболистом ФК «Зенит» Андреем Аршавиным, получив льготные условия кредитования, а именно сниженную процентную ставку 10,5 процентов годовых. Этим он причинил кредитору ущерб не менее 6 миллионов рублей.

Следствием назначен ряд экспертиз, в том числе почерковедческие. Как сообщает СК РФ, в течение нескольких лет Тиньгаев находился в розыске. После задержания ему было предъявлено обвинение.

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Экс-бизнес-партнер футболиста Аршавина оспаривает решение о банкротстве

09:55 19/12/2016 Бизнесмен Петр Тиньгаев, обвиняемый в мошенничестве в сфере кредитования с использованием договора поручительства с футболистом Андреем Аршавиным, подал апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти о признании его банкротом, говорится в материалах суда.
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