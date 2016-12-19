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Арбитражная практика

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"Трансаэро" задолжала ирландской фирме 38,3 млрд руб — суд

Сюжет: Банкротство авиакомпании "Трансаэро"
Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербург, Россия
14:00 19/12/2016

МОСКВА, 19 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление ирландской компании VEBL-767-300 Limited о включении задолженности перед ней в размере 38,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ОАО «Авиационная компания «Трансаэро», говорится в определении суда.

В заявлении иностранная компания ссылалась на долг перед ней по договорам купли-продажи воздушного судна и лизинга. ООО «РН-Аэро», ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «Газпромнефть-Аэро», которые являются кредиторами «Трансаэро», возражали против удовлетворения заявленных требований ирландской компании.

Арбитраж по требованию Сбербанка 23 декабря 2015 года ввел в «Трансаэро» процедуру наблюдения сроком на полгода. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 21 марта оставил без изменения определение первой инстанции о введении процедуры наблюдения в авиакомпании.

Руководство ОАО «АК «Трансаэро» в ноябре представило план работ по возобновлению деятельности авиакомпании. В документе говорится, что руководство «Трансаэро» во главе с генеральным директором Александром Бурдиным проанализировало варианты действий, которые позволили бы осуществить возврат денежных средств кредиторам через перезапуск авиакомпании на основе ее активов.

Новая авиакомпания, созданная на базе «Трансаэро», на первом этапе планирует не входить в высококонкурентный и перегруженный Московский авиаузел, избегая лобовой конкуренции с крупнейшими авиакомпаниями, а создать компанию двойного базирования: Северного (Санкт-Петербург) и Южного (Сочи, Краснодар, Симферополь) направлений. Авиаперевозчик постарается «занять оголенные рыночные ниши, которые остались после ухода «Трансаэро», а также быстрорастущий и сегментированный туристический рынок Юга России».

По информации Бурдина, «к 2018 году парк авиакомпании может состоять из 30 самолетов: 15 самолетов B737-800, 10 самолетов B737-MAX и 5 самолетов SSJ100 для обслуживания региональных ниш. Численность персонала новой авиакомпании будет оптимизирована. Планируется, что бывший персонал «Трансаэро» составит основу штатного расписания. К 2018 году летный персонал компании будет насчитывать 237 пилотов и 455 бортпроводников». Предполагаемые инвестиции в новую авиакомпанию могут составить до 75 миллионов долларов до конца 2018 года включительно, говорится в документе. «Выход на безубыточность ожидается к концу 2018 года. К 2020 году объем выручки может составить 36 миллиардов рублей.

Авиакомпания «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 миллиардов рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.

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"Трансаэро" задолжала ирландской фирме 38,3 млрд руб — суд

14:00 19/12/2016 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил заявление ирландской компании VEBL-767-300 Limited о включении задолженности перед ней в размере 38,3 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов ОАО «Авиационная компания «Трансаэро», говорится в определении суда.
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