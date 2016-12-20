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Арбитражная практика

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Арбитраж по иску футбольного агента взыскал с ФК "Ростов" $123 тыс долга

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Теги: Взыскание задолженности, ФК "Ростов", Ростовская область, Россия
16:48 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек - РАПСИ. Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление футбольного агента Сергея Базанова о взыскании с ФК «Ростов» более 123 тысяч долларов, говорится в материалах суда.

Заявитель просил взыскать задолженность по уплате агентского вознаграждения по договору от 14 июня 2012 года в размере 100 тысяч долларов, а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период со 2 октября 2013 года по 29 сентября 2016 года в размере 23,7 тысячи долларов.

Суд в мае прекратил производство по заявлению ООО «Агрофест-Дон» о признании ФК «Ростов» банкротом. Ранее компания «Агрофест-Дон» подала в суд ходатайство об отказе от заявления о банкротстве клуба. В заявлении «Агрофест-Дон» ссылалась на долг футбольного клуба перед ней в размере 44 миллионов рублей и просила утвердить временным управляющим ФК Елену Клинк из СРО «Кузбасская саморегулируемая организация арбитражных управляющих».

В 2015 году суд утвердил несколько мировых соглашений компании «Агрофест-Дон» с ФК «Ростов», которая ранее являлась спонсором клуба. Соглашения предусматривали погашение клубом долга перед заявителем в размере нескольких десятков миллионов рублей до 1 декабря 2015 года.

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Арбитраж по иску футбольного агента взыскал с ФК "Ростов" $123 тыс долга

16:48 20/12/2016 Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление футбольного агента Сергея Базанова о взыскании с ФК «Ростов» более 123 тысяч долларов, говорится в материалах суда.
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