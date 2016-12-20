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Арбитражная практика

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Арбитраж подтвердил штраф в 500 тыс руб, наложенный ФАС на Google

Контекст
Теги: Google, Яндекс, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Арбитражный суд города Москвы, Москва, Россия
18:09 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в размере 500 тысяч рублей, наложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на компанию Google Inc., передает РИА Новости.

Суд во вторник отклонил заявление компании Google Inc., требовавшей отменить постановление ФАС от 2 ноября о привлечении компании к административной ответственности за неисполнение предписания антимонопольного ведомства.

«В удовлетворении заявленных требований отказать», — огласила резолютивную часть решения судья.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Суд во вторник удовлетворил ходатайство Google, попросившей провести судебное разбирательство в отсутствие публики и представителей СМИ, поскольку в деле имеются сведения, содержащие коммерческую тайну. Однако на оглашение резолютивной части решения журналистов пригласили.

ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс».

За нарушение антимонопольного законодательства ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год. В начале ноября ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение в срок предписания.

В компании «Яндекс», участвующей в процессе в качестве третьего лица, одобрили решение суда. «Мы видим, что Google до сих пор не исполнил требования антимонопольного органа, поэтому согласны с позицией ФАС, которая приняла решение о необходимости штрафа за неисполнение предписания. И поддерживаем сегодняшнее решение суда, который подтвердил позицию ФАС», — сказал представитель «Яндекса». Комментариями остальных участников РИА Новости пока не располагает.

Ранее в пресс-службе ФАС РИА Новости сказали, что служба до 28 ноября ожидает от Google сообщения об исполнении предписания по устранению нарушений на рынке мобильных приложений, в противном случае последуют меры. Глава ведомства Игорь Артемьев сообщал, что ФАС выпишет Google еще один штраф примерно на 1 миллион рублей, если компания не исполнит предписание службы в этот срок. Кроме того, ФАС подала в суд иск к Google о понуждении к исполнению предписания.

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Арбитраж подтвердил штраф в 500 тыс руб, наложенный ФАС на Google

18:09 20/12/2016 Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в размере 500 тысяч рублей, наложенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России на компанию Google Inc., передает РИА Новост
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