Мастер-банк выплатил вкладчикам 15,8 млрд руб долга

13:25 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт - РАПСИ. Мастер-банк выплатил кредиторам первой очереди (вкладчики) 15,8 миллиарда рублей, что составляет 34,07 % суммы установленных требований, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).

Размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 сентября составляет 62,4 миллиарда рублей, в том числе перед кредиторами первой очереди – 47,1 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы в мае продлил до 16 января конкурсное производство в отношении Мастер-банка. Ходатайство о продлении срока банкротства было направлено суд управляющим банка. Свое ходатайство АСВ мотивировало тем, что не все мероприятия завершены в рамках конкурсного производства, идет работа по взысканию ссудной задолженности. Также банк продолжает осуществлять расчеты с кредиторами. Рассмотрение следующего отчета АСВ суд назначил на 29 ноября.

За время конкурсного производства было реализовано имущество на сумму 268 миллионов рублей. Также было возбуждено исполнительное производство на общую сумму 21,7 миллиарда рублей, заявил представитель агентства.

Банк России 20 ноября 2013 года издал приказ об отзыве у Мастер-банка, входившего в первую сотню российских банков по размеру активов и владевшего одной из крупнейших сетей банкоматов, лицензии на осуществление банковских операций. Столичный арбитраж 16 января 2014 года признал Мастер-банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство.

Инвентаризация имущества Мастер-банка выявила недостачу в размере свыше трех миллиардов рублей, сообщало ранее АСВ.

Мастер-банк, контролируемый семьей предправления Бориса Булочника, по объему депозитов населения на 1 октября 2013 года занимал 41-е место с показателем в 47,376 миллиарда рублей, свидетельствуют данные РИА Рейтинг.