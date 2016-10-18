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Выявлена недостача имущества "Альта-Банка" в размере 890 млн руб — АСВ

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Теги: Банковское право, Банкротство, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
16:22 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ. Инвентаризация имущества "Альта-Банка" выявила недостачу в размере 890,05 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).

Основная сумма недостачи в размере 672,3 миллиона рублей приходится на прочие активы.

Центральный банк (ЦБ) РФ 10 октября сообщил, что временная администрация по управлению "Альта-Банком" в ходе проведения обследования финансового состояния выявила признаки осуществления операций по выводу из банка активов на сумму около 500 миллионов рублей.

Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ 7 апреля признал банкротом "Альта-Банк". Суд открыл конкурсное производство в отношении банка сроком на один год.

В суде Банк России отметил, что размер имущества банка составляет 5,038 миллиарда рублей, в то время как размер обязательств 5,5 миллиарда рублей. Представитель временной администрации заявил, что при проведении анализа были доформированы резервы по кредитам. Сделки по выводу активов обнаружены не были, отметил он.

В свою очередь юристы акционеров "Альта-Банка" сообщили, что они не согласны с размером активов, который указал ЦБ РФ и временная администрация. Их выводы не соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Так, на момент отзыва лицензии у банка размер активов составлял 7,708 миллиарда рублей, заявили акционеры кредитной организации.

АСВ в феврале сообщило о начале выплат вкладчикам лишившегося лицензии "Альта-Банка", размер которого составит около 815 миллионов рублей. Выплата страхового возмещения начнется 19 февраля и будет осуществляться в течение года через Россельхозбанк.

Банк России 8 февраля отозвал лицензию у "Альта-Банка" в связи с его неспособностью удовлетворить требования кредиторов. Согласно данным ЦБ, на 1 января 2016 года банк занимал 186-е место в банковской системе РФ по величине активов.

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Выявлена недостача имущества "Альта-Банка" в размере 890 млн руб — АСВ

16:22 18/10/2016 Инвентаризация имущества "Альта-Банка" выявила недостачу в размере 890,05 миллиона рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий).
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