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АСВ направит 3,9 млрд руб на выплаты вкладчикам банка "Развитие"

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Теги: Банкротство, Банковское право, Центральный банк РФ (Банк России), Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Карачаево-Черкесия, Россия
13:52 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка "Развитие" (Черкесск), размер которого составит около 3,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

За страховым возмещением могут обратиться около 4,9 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Центробанк (ЦБ) России 10 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Развитие". Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

По информации регулятора, ООО КБ "Развитие" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отметил ЦБ РФ.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Развитие" на 1 сентября занимал 238-ое место в банковской системе РФ.

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АСВ направит 3,9 млрд руб на выплаты вкладчикам банка "Развитие"

13:52 24/10/2016 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка "Развитие" (Черкесск), размер которого составит около 3,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.
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