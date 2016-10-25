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ЦБ РФ подал заявление в суд о признании несостоятельным банка "Развитие"

Контекст
Теги: Банкротство, Арбитражный суд Карачаево-Черкесии, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Центральный банк РФ (Банк России), Карачаево-Черкесия, Россия
10:07 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской республики о признании несостоятельным (банкротом) банка "Развитие" (Черкесск), говорится в материалах суда.

Дата рассмотрения дела о банкротстве не определена.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в октябре сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка "Развитие", размер которого составит около 3,9 миллиарда рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 4,9 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Центробанк (ЦБ) России 10 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Развитие". Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

По информации регулятора, ООО КБ "Развитие" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации снизилась до критических значений. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отметил ЦБ РФ.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Развитие" на 1 сентября занимал 238-ое место в банковской системе РФ.

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ЦБ РФ подал заявление в суд о признании несостоятельным банка "Развитие"

10:07 25/10/2016 Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской республики о признании несостоятельным (банкротом) банка "Развитие" (Черкесск), говорится в материалах суда.
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