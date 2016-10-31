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Внешпромбанк продлил до 31 января 2017 года выплаты вкладчикам

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Внешпромбанк, Москва, Россия
10:07 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. Внешпромбанк сообщил о продлении до 31 января 2017 года (включительно) срока проведения расчетов с кредиторами первой очереди банка, требования которых включены в реестр кредиторов, в размере 12,87% суммы установленных требований, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).

Агентство в начале октября сообщило, что Внешпромбанк дополнительно направит 1,57 миллиарда рублей на выплату кредиторам первой очереди (вкладчики).

Также управляющий сообщил об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включенных в реестр требований кредиторов банка, с 10,86% до 12,87% суммы установленных требований в рамках выплат, проводимых в период с 18 июля до 31 октября 2016 года (включительно). Кроме того, в период проводимых выплат будут осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди по вновь установленным требованиям, включенным в реестр требований кредиторов Внешпромбанка, пропорционально удовлетворению требований остальных кредиторов первой очереди, сообщило АСВ.

Дальнейшие выплаты и их размер будут зависеть от итогов проводимой в настоящее время работы по взысканию и реализации активов банка, «низкое качество которых является результатом деятельности бывших руководителей и владельцев банка», отметил управляющий. АСВ в настоящее время направило на выплаты кредиторам первой очереди (вкладчики) Внешпромбанка 7,5 миллиарда рублей.

Установлены и включены в реестр Внешпромбанка требования кредиторов на общую сумму 229,9 миллиарда рублей. Требования 10,2 тысячи кредиторов первой очереди (вкладчики) составляют 78,3 миллиарда рублей.

Балансовая стоимость активов Внешпромбанка на 11 марта составила 36,5 миллиарда рублей, обязательства банка по балансу - 251 миллиард рублей. Такую информацию предоставила конкурсному управляющему временная администрация по управлению банком. В настоящее время проводится инвентаризация имущества Внешпромбанка, по результатам которой, при необходимости, в баланс банка будут внесены соответствующие уточнения, отметило АСВ.

АСВ в декабре 2015 года проинформировало о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Внешпробанка, размер которого составит около 45 миллиардов рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 67 тысяч вкладчиков банка.

Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Внешпромбанк.

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Внешпромбанк продлил до 31 января 2017 года выплаты вкладчикам

10:07 31/10/2016 Внешпромбанк сообщил о продлении до 31 января 2017 года (включительно) срока проведения расчетов с кредиторами первой очереди банка, требования которых включены в реестр кредиторов, в размере 12,87% суммы установленных требований, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий банка).
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