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АСВ направит 6,3 млрд руб на выплаты вкладчикам банка "Пересвет"

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Теги: Банкротство, Банковское право, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), Москва, Россия
19:37 03/11/2016

МОСКВА, 3 ноя — РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка "Пересвет" (основным акционером банка, по данным СМИ, является Русская православная церковь), размер которого составит около 6,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.

За страховым возмещением могут обратиться около 9,5 тысячи вкладчиков банка, отметило АСВ.

Центробанк (ЦБ) РФ 21 октября назначил временную администрацию сроком на шесть месяцев в банке "Пересвет".

Временная администрация была назначена в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам. На период деятельности временной администрации полномочия исполнительных органов банка приостановлены. Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение обследования финансового положения банка, отмечает ЦБ.

"Банк России проводит консультации с акционерами и крупнейшими кредиторами АКБ "Пересвет" в целях определения дальнейших перспектив деятельности кредитной организации", - подчеркивается в сообщении.

По данным РИА Новости, самым крупным акционером банка (доля 36,5%) является религиозная организации "Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)".

По состоянию на 1 июля, согласно данным РИА Рейтинга, банк "Пересвет" занимал 43-ее место в банковской системе РФ.

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АСВ направит 6,3 млрд руб на выплаты вкладчикам банка "Пересвет"

19:37 03/11/2016 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о начале выплат страхового возмещения вкладчикам банка "Пересвет" (основным акционером банка, по данным СМИ, является Русская православная церковь), размер которого составит около 6,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства.
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