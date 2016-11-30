АСВ выплатило вкладчикам ВПБ 27,5 млрд руб страхового возмещения

12:08 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило на выплаты страхового возмещения кредиторам первой очереди (вкладчики) АО «Военно-промышленный банк» (ВПБ) 27,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении агентства, которое является конкурсным управляющим банка.

Центральный банк (ЦБ) РФ в ноябре сообщил, что стоимость активов ВПБ не превышает 10,7 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 38 миллиардов рублей.

Временная администрация по управлению банком в ходе формирования реестра обязательств кредитной организации перед вкладчиками выявила факты осуществления ВПБ мошеннических операций по несанкционированному списанию средств со счетов вкладчиков на сумму не менее 6,3 миллиарда рублей. Кроме того, руководством ВПБ в нарушение требований законодательства не переданы временной администрации в полном объеме оригиналы кредитных договоров и электронная база данных об операциях банка, сообщил регулятор.

В настоящее время временная администрация совместно с АСВ проводит работу по восстановлению отсутствующей информации об открытых счетах (вкладах) граждан в целях внесения соответствующей информации в реестр обязательств ВПБ.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ВПБ финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.