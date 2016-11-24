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"Дыра" в капитале банка ВПБ составила около 28 млрд руб — ЦБ РФ

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Теги: Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
17:35 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Стоимость активов АО «Военно-промышленный банк» (ВПБ) не превышает 10,7 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 38 миллиардов рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.

Временная администрация по управлению банком в ходе формирования реестра обязательств кредитной организации перед вкладчиками выявила факты осуществления ВПБ мошеннических операций по несанкционированному списанию средств со счетов вкладчиков на сумму не менее 6,3 миллиарда рублей. Кроме того, руководством ВПБ в нарушение требований законодательства не переданы временной администрации в полном объеме оригиналы кредитных договоров и электронная база данных об операциях банка, сообщил регулятор.

В настоящее время временная администрация совместно с государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» проводит работу по восстановлению отсутствующей информации об открытых счетах (вкладах) граждан в целях внесения соответствующей информации в реестр обязательств ВПБ.

Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками ВПБ финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена Центробанком в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

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"Дыра" в капитале банка ВПБ составила около 28 млрд руб — ЦБ РФ

17:35 24/11/2016 Стоимость активов АО «Военно-промышленный банк» (ВПБ) не превышает 10,7 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 38 миллиардов рублей, говорится в сообщении Центрального банка (ЦБ) РФ.
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