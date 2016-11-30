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ЦБ РФ выявил признаки вывода активов из банка "БФГ-Кредит"

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Теги: Банкротство, Центральный банк РФ (Банк России), Москва, Россия
18:15 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя - РАПСИ. Временная администрация по управлению ООО КБ «БФГ-Кредит» выявила признаки вывода из банка активов, в том числе путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и банковских гарантий заемщикам с сомнительной платежеспособностью, говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, установлены операции, осуществленные банком в преддверии отзыва лицензии, свидетельствующие о преимущественном удовлетворении требований одних кредиторов в ущерб другим. По оценке временной администрации, стоимость активов банка «БФГ-Кредит» не превышает 3,4 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 50,9 миллиарда рублей.

Арбитражный суд Москвы 23 сентября принял решение о признании КБ «БФГ-Кредит» несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим банка утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка «БФГ-Кредит», направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

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ЦБ РФ выявил признаки вывода активов из банка "БФГ-Кредит"

18:15 30/11/2016 Временная администрация по управлению ООО КБ «БФГ-Кредит» выявила признаки вывода из банка активов, в том числе путем выдачи заведомо невозвратных кредитов и банковских гарантий заемщикам с сомнительной платежеспособностью, говорится в сообщении регулятора.
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